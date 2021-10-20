/657194/النائب-خالد-مصطفى-إنشاء-وحدتي-لقسطرة-القلب-والغسيل-الكلوي-بمستشفى-جراحات-اليوم-الواحد-بالمرج

أكد النائب خالد مصطفى عبدالوهاب عضو مجلس الشيوخ،انه تم إجراء معاينه لتنفيذ وحدة قسطره قلب ووحدة غسيل كلوي بمستشفي جراحات اليوم الواحد بالمرج بحضور الدكتورة مها ابراهيم رئيس أمانه المراكز الطبية المتخصصه علي مستوي الجمهوريه والدكتور بيتر نائب رئيس الامانه والدكتور احمد هجرس مدير مستشفي جراحات اليوم الواحد بالمرج ، ومدير مشاريع الخدمة الوطنية.

دوت الخليج يرصد تفاصيل إنشاء وحدتي لقسطرة القلب والغسيل الكلوي بمستشفى جراحات اليوم الواحد بالمرج

مستشفى جراحات اليوم الواحد بالمرج

وقال النائب خالد مصطفى عبدالوهاب، أنه تم الانتهاء من المعاينة بالإضافة إلى توفير ١٦ جهاز طبي،بناء على الطلب المقدم منه لوزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، وذلك لرفع كفاءه المستشفي لخدمه اهالي حي المرج.

يذكر أنه تم توريد عدد ٤ اجهزه تنفس صناعي للمستشفي الشهر الماضي ،وسيتم توريد ٦ حضانات خلال الاسابيع القادمة.

الجلسة لعامة

هذا ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على قانون "السلاب" تغليظ عقوبة التنمر ضد ذوي الإعاقة، ومشروع قانون مد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية والمقدم من النائب الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب و الرياضة، وإعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بمصر.

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، "وقوفا" على مشروع القانون المقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، بتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لتغليظ عقوبة التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، بعد مراجعة مجلس الدولة.