«كالأميرات».. الصور الأولى من حفل زفاف البلوجر بطوط نصر

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تحتفل، اليوم الأربعاء، البلوجر المصرية بطوط نصر بزواجها من لاعب كرة القدم بنادي الإسماعيلي أحمد وزة، والذي وقع بعد قصة حب طويلة دامت 9 سنوات.

دوت الخليج يستعرض لقطات من حفل زفاف البلوجر بطوط نصر.

بطوط تخضع لجلسة تصوير زفافها بعدسة انتيكا

نشر المصور الشهير «انتيكا» عدة صورة من الاستعدادات الأولى لحفل زفاف بطوط عبر خاصية استوري على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام».

ظهرت بطوط خلال الصور بقستان زفاف فخم أبرز جمالها وجعلها تبدو كالملكات في إطلالتهم.

السيرة الذاتية لبطوط

بطوط نصر، هي واحدة من البلوجر المصريات على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، ولدت في محافظة الإسماعيلية، وتعمل مصممة أزياء، ومقدمة محتوى خاص بالعناية بالبشرة والشعر والموضة بوجه عام.

يتابع بطوط نصر ما يقرب من مليون ونصف شخص على موقع “إنستجرام” وكانت قد أعلنت خطوبتها على لاعب نادي الإسماعيلي أحمد وزة منذ عام 2017، ليتم عقد القران وإتمام حفل زفاف الزواج في يونيه 2021.

استمرت قصة حب البلوجر بطوط واللاعب ووزة حوالي 9 سنوات وهي فترة تعارفهما من قبل الخطوبة، حيث نشرت في يوم زفافها صورة من خطوبتها قائلة “حلم حياتي، بعد 9 سنين حب عمري بقا جوزي، اللهم لك الحمد”.

عقد قرآن بطوط نصر على أحمد وزة

يذكر أن عقد قرآن بطوط، أُقيم صباح يوم 1 يونيه 2021 في مكان مفتوح يطل على البحر ومزين بديكور الورود واستمر الحفل حتى الغروب، ليكون وسط أجواء عائلية مع الأصدقاء المقربين للعروسين.

ظهرت بطوط في حفل عقد قرآنها بفستان أبيض منفوش مرصع باللولي من تصميم المصري “أحمد مغازي”، ومكياج ترابي مميز للميكب ارتست “مي باهي”، كما قام بتصوير الحفل، المصور الشهير “أنتيكا”.

مشاهير السوشيال ميديا بحفل عقد قرآن بطوط

حضر مشاهير السوشيال ميديا حفل بطوط نصر، حيث البلوجر “مريم سيف الدين” التي تحرص على إبراز جمال المدن المصرية والأماكن السياحية على “إنستجرام”، وأيضا البلوجر “منة السني” التي تروج للسياحة الداخلية في مصر وتركز على تصوير الأماكن التاريخية بوجه خاص.