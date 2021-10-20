التشكيل الرسمي لمباراة برشلونة ودينمو كييف بدوري الأبطال

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أعلن الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني عن تشكيل فريقه أمام دينمو كييف، في لقاء الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويلتقي الفريقين اليوم في لقاء الجولة الثالثة والتي يبحث فييها الفريق الكتلوني من تحقيق الفوز والظفر بالثلاث نقاط، بعد الخسارة في الجولتين الأولى والثانية وتزيل المجموعة.

تشكيل برشلونة أمام دينمو كييف:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

خط الدفاع: مينغويزا - بيكيه - لونغليه – البا.

خط الوسط: بوسكيتس - دي يونغ – جافي.

خط الهجوم: ديست - لوك دي يونغ - ممفيس ديباي.

تشكيل دينمو كييف في المباراة:

في حراسة المرمي : هيورهي بوششتشان.

خط الدفاع : إليا زبارني، توماز كيدزيورا، أوليكساندر سيروتا، فيتالي ميكولينكو.

خط الوسط : فيكتور تسيهانكوف، فيتالي بويالسكي،سيرهي سيدورتشوك، كارلوس دو بينا.

خط الهجوم : فلاديسلاف سوبرياها.

فيما يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: فيربيتش، شيبيليف، راميريز، أريتم شاباانوف، ليندنيف، أندرييفسكي، دينيس هارماش، كارافايف، فيتور سانتوس، تيمتشيك،دينيس بويو، إليا شكورين.

عقود لاعبي الزمالك

أعلن نادي برشلونة الإسباني عن تجديد عقد لاعب خط الوسط المهاجم، بيدري، لمدة خمسة سنوات والذي يمتد إلى عام 2026، بقيمة عقدشرط جزائي مليار يورو.

ويستهدف نادي برشلونة تجديد عقود نجومه الشباب وعلى رأسهم بيدري وأنسو فاتي وجافي، لتكوين فريق قوي في المستقبل، وخصوصا بعد رحيل الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، مجانا.

ويعتبر بيدري "18 عاما" من العناصر الواعدة في برشلونة، حيث انضم للفريق الموسم الماضي، قادما من لاس بالماس، ونجح في أن يصبح أساسيا في صفوف "البلوغرانا" ومنتخب إسبانيا الأول، وتم ترشيحه لجائزة الكرة الذهبية "البالون دور".

تمكن فريق أتلتيكو مدريد الفوز على برشلونة، في قمة مباريات الجولة الثامنة بهدفين مقابل لا شئ.

وتمكن أتلتيكو مدريد أن يحقق الفوز بأهداف توماس ليمار ولويس سواريز، ليصعد للنقطة رقم 17 ويتصدر الليجا رفقة ريال مدريد الذي يحمل نفس الرصيد مع تبقى مباراة في هذه الجولة للملكي.