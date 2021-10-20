/657198/أبو-عبلة-محمد-الشناوي-قريب-من-العودة-ولديه-برنامج-استشفائي-ينتظم-به

خضع محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، لأشعة جديدة صباح اليوم الأربعاء، أثبتت تحسن حالته بعد إصابته بتمزق في العضلة الخلفية، والتي تعرض لها في مباراة المنتخب الأول امام ليبيا في لقاء الجولة الرابعة من دور المجموعات بتصفيات القارة الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأكد أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، إن الأشعة التي أجراها محمد الشناوي أثبتت التئام التمزق بنسبة تصل إلى ٦٠%، وهو أمر جيد يشير إلى تحسن حالة اللاعب.

برنامج الشناوي في الإستشفاء

وأوضح أبو عبلة أن الشناوي يقوم بتنفيذ برنامج استشفائي وتدريبات علاج طبيعي خلال الفترة الحالية حتى يتعافى تمامًا من الاصابة، تمهيدًا للعودة للمشاركة في التدريبات وفقًا للمدة الزمنية المحددة له من البداية.

وكان الشناوي قد تعرض لإصابة بتمزق في العضلة الخلفية أثناء مشاركته مع منتخب مصر في مباراة ليبيا الأخيرة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمباراة الحرس الوطني المقرر إقامتها في السادسة مساء السبت على ملعب الأهلي we السلام، وذلك في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

وقبل انطلاق مران الأهلي عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين لشرح مواطن القوة والضعف في فريق الحرس الوطني بطل النيجر.

موعد مباراة الأهلي والحرس الوطني

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الحرس الوطني بطل النيجر في إياب دور الـ٣٢ لدوري أبطال إفريقيا والمحدد لها السادسة مساء السبت المقبل.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بتعادل الفريقين إيجابيا ١-١ في المباراة التي جمعت الفريقين السبت الماضي.

الأهلي والإسماعيلي

وأعلن النادي الإسماعيلي إصابة طلعت يوسف، بفيروس كورونا، وذلك خلال المسحة الأخيرة، التي أجراها الفريق، وتم عزل المدرب وفقا للبروتوكول الطبي المتبع.

وعاد الفريق للتدريبات اليوم، وذلك بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة 48 ساعة خلال الأيام الماضية.

ويستعد الإسماعيلي لمباراة الأهلي في قمة مباريات الجولة الأولى للدوري المصري الممتاز، والذي ينطلق خلال الفترة القادمة.