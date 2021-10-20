/657201/بعد-رفع-حطام-حادث-إعادة-الحركة-المرورية-من-جديد-إلى-طبيعتها-بطريق-الاوسطي

نجح رجال المرور بالجيزة، تحت إشراف اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، في فتح الطريق مرة أخرى، وإعادة الحركة المرورية من جديدإلى طبيعتها، بعد رفع حطام حادث تصادم تريلا وميكروباص، بالطريق الاوسطي، اتجاه أكتوبر الفيوم.

وروى شاهد عيان، كواليس الحادث المأساوي، الذي وقع منذ قليل بالطريق الاوسطي، أكتوبر، ونتج عن مصرع 19 شخصا، أن قائد السيارة التريلا المتسببة، في الحادث، عزف عن طريقه، والتقى بميكروباص الضحايا وجها لوجه.

انتشال الجثامين

وعلى الفور، هرع قائدي السيارات، بالتوقف للمساعدة في إنقاذ الضحايا، وانتشال الجثامين، حتى وصلت سيارات الإسعاف.

ووصل منذ قليل، عدد من القيادات الأمنية، لمعاينة موقع حادث الطريق الأوسطي بالبدرشين بمحافظة الجيزة.

تفاصيل الحادث

ترجع تفاصيل الحادث عندما تلقت غرفة عمليات الادارة العامة للمرور، بلاغا يفيد بتصادم سيارة نقل بمقطورة مع اخرى ميكروباص، على الطريق الدائري الاوسطي بمنطقة اكتوبر للقادم من البدرشين باتجاه اكتوبر.

وعلى الفور انتقلت قيادات المرور وسيارات الاسعاف الي موقع الحادث، وتبين أن السيارة النقل عبرت الي الاتجاه الاخر، واصطدمت بالسيارة الميكروباص.

وأسفر عن الحادث تهشم الميكروباص تماما، ومصرع 19 شخصا من ركابه، وايضا مصرع سائق السيارة المقطورة، وعلى الفور تم نقل الجثامين الي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وجاري رفع حطام الحادث.