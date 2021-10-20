/657202/بعد-نشرها-صورة-داخل-المستشفى-تعرف-على-عقوبة-المتعديين-على-الفنانة-دولي-شاهين

شاركت الفنانة دوللي شاهين الجمهور مجموعة صور من داخل غرفة لإحدى المستشفيات، وعلى وجهها كدمات واضحة نتيجة تعرضها للضرب من قبل مجموعة من الأشخاص المجهولة.

دوت الخليج يرصد تعرض دوللي للإعتداء من قبل مجموعة من الأشخاص

وتداولت المواقع نقل دوللي شاهين للمستشفى بعد إصابتها بكدمات متفرقة بجسدها مساء أمس، لكنها خرجت في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بعد الاطمئنان على حالتها الصحية لكنها لازالت تعاني من حالة نفسية سيئية نتيجة الحادث.

لكنها لم تكذب أو تنفي أنباء الإعتداء عليها بالضرب حتى الأن اذ اكتفت فقط بنشر الصور عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” دون توضيح أي تفاصيل عن السبب.

وواجه قانون العقوبات جريمة التعدي على الاشخاص حيث نصت المادة 236 على أنه كل من جرح أو ضرب أحداً عمداً أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع. وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن.

وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي, فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

فيما نصت المادة 240 على أنه كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين. أما إذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.