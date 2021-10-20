/657196/جدل-حول-فيلم-ريش-بالبرلمان-ونواب-الدولة-حققت-مشاريع-تنموية-هائلة

آثار عرض فيلم ريش بمهرجان الجونة السينمائي، حالة من الجدل بين الفنانين وبعضهم داخل المهرجان، وسرعان ما اشتعل الخلاف على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى وداخل الشارع المصرى، ليصل صداه للبرلمان، حيث علق بعض النواب على الفيلم، منهم من طالب بمحاسبة المسؤلين عن العمل، وآخرين أكدوا أن الدستور المصرى يحمى حرية الفكر والإبداع.

دوت الخليج يرصد تعليق نواب البرلمان على فيلم ريش

فيلم ريش

وكانت مشاهد رصد العشوائيات فى الفيلم هي محل الحوار العام، خاصة فى ظل حالة التقدم والتطوير الشامل الذى نال تلك المناطق وتوطين الكثير من السكان فى مباني آمنة، وهو ما اتفق عليه الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

مطالبات بوقف عرض الفيلم

النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، أكد سيتقدم بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، وموجهه للدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة الثقافة ، بشان عرض فيلم الريش المسئ لمصر، حيث انه لايقدم الصورة الحقيقة لمصر، ويساعد على تشويه الصورة الداخلية لمصر عالميًا.

وأشار النائب أحمد مهني، إلى أن الدولة المصرية تعتبر من أولى الدولة التي تشهد تطور ونقله نوعية في وقت قصير، في شتي المجالات ومناحي الحياة، وأكبر دليل على ذلك إنخفاض معدلات الفقر والعشوائيات على مستوى الجمهورية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المناطق العشوائية تحولت بالفعل فى المحافظات إلى مجتمعات حضارية متكاملة بفضل الجهود الحثيثة والرؤية الثاقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي الذى يعتمد مفهوما شاملا لحقوق الإنسان يمكن اختصاره فى مصطلح حياة كريمة، حيث أنه منذ ان تولى مقاليد الحكم وهو يري ضرورة توفير كل سبل الحياة اللائقة من مسكن ورعاية صحية وتعليم ومرافق ومورد دخل وفرصة عمل للقطاعات الأكثر احتياجا فى مصر، حيث يعتبر حق من حقوق الإنسان على الدولة.

وطالب النائب أحمد مهنى، بضرورة محسابه من تثبب في إخراج هذا الفيلم الذي يُسيئ للدولة المصرية، من خلال عرض مساهد تتنافي تمامًا مع الواقع.

من جانبه، قال النائب الدكتور فريدى البياضى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمحلس النواب، إن حرية الإبداع الفني والأدبي مكفولة بحسب المادة ٦٧ من الدستور، ولا يجب منع عرض أي عمل فني.

كما أشار عضو النواب، إلى أن مجهودات الدولة لمحاربة الفقر وتسكين المواطنين منازل آمنة قد جرى بالفعل، وهو ما لم يجب إنكاره، ومضيفًا:” لكن هناك نسبة فقر أيضًا”.