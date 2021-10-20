/657199/تدريبات-قوية-لحراس-مرمى-الأهلي-وعودة-محمود-كهربا-للتدريبات

انتظم محمود عبد المنعم كهربا، لاعب وسط النادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، بعد غيابه في تدريبات الامس بسبب نزلة برد تعرض كان يعاني منها اللاعب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان كهربا قد غاب عن المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق، أمس الثلاثاء، بسبب تعرضه لنزلة برد، فضل على أثرها الجهاز الفني عدم مشاركته وحصوله على راحة.

وشارك كهربا في فقرات بشكل كامل في مران الأهلي اليوم، وأصبح جاهزًا وفقًا لرؤية الجهاز الفني لمواجهة الحرس الوطني بطل النيجر في إياب دور الـ٣٢ لدوري أبطال إفريقيا.

حراس مرمى الأهلي

كما حرص يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالفريق، على توجيه ثلاثي حراسة المرمى علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء بالعديد من التعليمات، مع تصويب الأخطاء خلال مشاركتهم في تقسيمات الكرة التي أقامها موسيماني على ملعب التتش بالجزيرة.

وخضع محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، لأشعة جديدة صباح اليوم الأربعاء، أثبتت تحسن حالته بعد إصابته بتمزق في العضلة الخلفية، والتي تعرض لها في مباراة المنتخب الأول امام ليبيا في لقاء الجولة الرابعة من دور المجموعات بتصفيات القارة الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم.

تدريبات الأهلي

وواصل الأهلي تدريباته مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمباراة الحرس الوطني التي تقام في السادسة مساء السبت المقبل على ملعب الأهلي we السلام، وذلك في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

وكان بيتسو موسيماني قد عقد محاضرة فنية مع اللاعبين، قبل انطلاق مران الأهلي، استعرض خلالها نقاط القوة والضعف في فريق الحرس الوطني بطل النيجر.

موعد مباراة الأهلي والحرس الوطني

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الحرس الوطني بطل النيجر في إياب دور الـ٣٢ لدوري أبطال إفريقيا بهدف حسم التأهل إلى دور المجموعات في البطولة، بعد أن انتهت مباراة الذهاب التي أقيمت في نيامي يوم السبت الماضي بتعادل الفريقين بنتيجة 1-1.