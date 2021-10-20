/657200/عودة-حسين-الشحات-لتدريبات-الأهلي-قبل-لقاء-الإياب-أمام-الحرس-الوطني

انتظم حسين الشحات، لاعب وسط النادي الأهلي في الخط الأمامي، في جزء كبير في تدريبات الفريق الجماعية اليوم، على أن ينتظم بشكل كامل اعتبارًا من غداً الخميس، ليؤكد جاهزيته وفقًا لرؤية الجهاز الفني لمباراة الحرس الوطني بطل النيجر في دوري أبطال إفريقيا بالقاهرة.

وأكد أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، إن حسين الشحات انتظم في جزء كبير من التدريبات الجماعية للفريق لليوم الثاني على التوالي بعد مشاركته في جزء من المران أمس الثلاثاء.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأوضح أبو عبلة أن حسين الشحات أصبح جاهزًا للمشاركة في مباراة الحرس الوطني بطل النيجر، وفقًا لرؤية الجهاز الفني، حيث تعافى من إصابته بشد في العضلة الضامة وشارك في التدريبات الجماعية تدريجيًّا بشكل جيد دون شكوى طبية.

تدريبات الأهلي

واستأنف الفريق تدريباته عصر اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمباراة الحرس الوطني التي تقام السادسة مساء السبت على ملعب الأهلي وي السلام، وذلك في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

وقبل انطلاق مران الأهلي عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين لشرح نقاط القوة والضعف في فريق الحرس الوطني بطل النيجر.

موعد مباراة الأهلي والحرس الوطني

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الحرس الوطني بطل النيجر في إياب دور الـ٣٢ لدوري أبطال إفريقيا والمحدد لها السادسة مساء السبت المقبل.

وكانت مواجهة الذهاب في النيجر قد انتهت بتعادل الفريقين إيجابيًّا ١-١، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت الماضي.

قائمة الأهلي بالنيجر أمام الحرس الوطني:

علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا، وحمدي فتحي ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف، وبدر بانون وأليو ديانج وعمرو السولية وعلي معلول، ومحمد محمود وأكرم توفيق، وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا.