/657204/بسبب-مصروف-البيت-مقتل-ربة-منزل-علي-يد-زوجها

شهدت مدينة بنها محافظة القليوبية، اليوم الاربعاء، مقتل ربة منزل علي يد زوجها، بعدة طعنات في رقبتها، خلال مشاجرة بينهما بسبب مصروف البيت وتركه العمل وعدم البحث عن عمل آخر.

دوت الخليج

وبالفحص والتحريات اتضح أن المجنى عليها حاولت التعدي عليه بسكين فأصابته بإصابات خفيفة فخطف منها السكين وأصابها في الرقبة، وتم نقلها الي المستشفى حالة خطرة، كما طلبت نيابة بنها تحريات المباحث حول الواقعة والإستعلام عن حالة الزوجة لسؤالها.

تفاصيل الجريمة

ترجع تفاصيل الجريمة عندما تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا بالواقعة من مأمور قسم شرطة ثان وانتقل المقدم أمير الكومي رئيس مباحث قسم ثان بنها، وتبين من المعاينة والفحص أن الزوج يدعى «ت.ص.أ»، والزوجة تدعى« ا.ع»، حدثت بينهما مشاجرة بسبب مصروف البيت وعدم عمل الزوج الذي فصل مؤخرا من عمله.

وعلى إثر ذلك قامت الزوجة بالتعدي على الزوج بسلاح ابيض « سكين»، فاستشاط غيظا وأمسك السكين من يدها وقام بطعنها في رقبتها ونقلت على إثرها في حالة خطرة للعناية المركزة بمستشفى بنها الجامعي، وتم القبض على الزوج وبالعرض على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتم التحفظ على السلاح المستخدم في الجريمة.