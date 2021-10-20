بوسي شلبي عن بشرى ومحمد مكاوي بعد نقلهم للمشفى:«هتشوفهم على الريد كاربت»

/657205/بوسي-شلبي-عن-بشرى-ومحمد-مكاوي-بعد-نقلهم-للمشفىهتشوفهم-على-الريد-كاربت

حرصت الإعلامية المصرية بوسي شلبي على طمئنة جمهور النجمة بشرى والفنان الشاب محمد مكاوي على حالتهما الصحية، بعد نقلهم للمشفى إثر تعرضهم لحادث سير.

دوت الخليج يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة بشرى والفنان محمد مكاوي.

بوسي شلبي تطمئن الجمهور على حالة بشرى الصحية

نشرت شلبي مقطع فيديو جديد عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، ظهرت خلاله من على ريد كاربت مهرجان الجونة السينمائي في يومه السابع.

وأكدت بوسي شلبي بالفيديو، أن الحالة الصحية لبشرى ومكاوي بخير، مشيرة إلى استعدادهم للظهور على الريد كاربت.

عبد الله غلوش يعلن تعرض بشرى ومحمد مكاوي لحادث سير

كان الناقد الفني عبد الله غلوش أعلن عن تعرض بشرى لحادث سير وانقلاب سيارتها، حيث نشر صورة لسيارتها المحطمة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلق عليها متمنيًا الشفاء العاجل لها قائلًا: "ألف سلامة على بشرى، العربية اتقلبت بيها".

كما أوضح علوش أن الفنان محمد مكاوي هو من كان يقود السيارة.

على الصعيد الآخر، أعربت الإعلامية بوسي شلبي عن شعورها المميت بالوحدة، حيث أنها ليس لديها أسرة فهي تعيش الحياة وحيدة، مشيرة إلى أن وحدتها هذه هي التي تدفعها إلى العمل المستمر حتى لا تقدم عن الانتحار.

بوسي شلبي تقدم على الانتحار بسبب الوحدة

قالت بوسي شلبي خلال لقائها مع برنامج «Et بالعربي»: "حياتي كلها للشغل، لو قعدت من غير شغل هنتحر.. أنا معنديش حاجة لا أولاد ولا زوج ولا أم ولا عيلة، قاعدة بطولي، وطاقتي كلها للشغل، وبعشق شغلي، بخدر نفسي من أني أنسى الزعل اللي في حياتي بأني أشتغل".

وتابعت: "ودايمًا بقول ميغركوش الوجه اللي بيتصدر للسوشيال ميديا ولا الإعلام، لأن ده بيقى شغلنا، لكن اللي جوانا حاجة تانية خالص.. بعتبر نفسي زي أبلة فاهيتا عروسة بلا روح، زي ما هي بتلبس الشخصية، وهي مش بني آدمة وبتطلع تعمل شو، أنا كمان بعمل كدة، حياتي الخاصة جواها وجع، وبداويها بالشغل الكتير".