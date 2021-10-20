/657207/تصل-إلى-الحبس-عامين-تعرف-على-عقوبة-إيذاء-شخص-بدون-قصد-في-القانون

تعد ظاهرة إيذاء وإصابة الأشخاص بدون قصد من الجرائم التي عاقب عليها قانون العقوبات، حيث نص القانون على أنه إذا تسبب شخص في جرح شخص بالخطا أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين.

تعرف على عقوبة إيذاء شخص بدون قصد في القانون

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين.

هذا وشهدمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، اليوم الثلاثاء حسم 5إتفاقيات دولية ومشروعى قانونى بشأن تغليظ عقوبة التنمر على ذوى الاحتياجات الخاصة وأيضا مد المدة المقررة لتوجيه الدعوة للجمعيات العمومية للهيئات الرياضية،فيما واصلت اللجان النوعية وضع خطة عملها لدور الانعقاد الثانى.