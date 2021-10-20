/657208/إلهام-شاهين-تخطف-الأضواء-بإطلالتها-الأنيقة-في-مهرجان-الجونة-بيومه-السابع

تألقت النجمة الكبيرة إلهام شاهين بإطلالتها الفخمة على ريد كاربت مهرجان الجونة السينمائي في يومه السابع بدورته الخامسة، والتي تنطلق من يوم 14 وحتى يوم 22.

دوت الخليج يستعرض إطلالة النجمة إلهام شاهين بمهرجان الجونة السينمائي في يومه السابع.

إلهام شاهين تشعل السجادة الحمراء

خطفت شاهين الأنظار بفستان من الألوات الترابية، واعتمدت تسريحة شعر مرفوع مع ميكاب هادئ أبرز جمالها وتناسب مع إطلالتها.

الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي

الجدير بالذكر، أنه شهد مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، حضور عدد كبير من نجوم ونجمات الوسط الفني. وعلى رأس هؤلاء النجوم، يسرا عضو اللجنة الاستشارية بالمهرجان، وليلى علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب.

كما حرص على الحضور كل من سيد رجب، هاني رمزي، أحمد رزق، علا رشدي، أحمد شاكر، بسنت شوقي، هنا شيحة، آسر ياسين، نور، باسل الخياط هدي الإتربي، يسرا اللوزي، هدي المفتي، ناهد السباعي، آدم الشرقاوي، علي الطيب، عمر الشناوي، مايان السيد.

مهرجان الجونة يعتذر لريدوان وبلعياشي

هذا وأصدرت إدارة مهرجان الجونة بيان إعتذار من الشعب المغربي بعد تجاهلم تقديم كلا من الفنانين المغربين ريدوان و ونعمان بلعياشي أثناء حفل افتتاح المهرجان في دورته الخامسة، وجاء نص بيان إدارة مهرجان الجونة على النحو الأتي: “تتقدم إدارة مهرجان الجونة السينمائي الدولي، باعتذار رسمي للشعب المغربي الشقيق عن عدم تقديم النجم العالمي من أصل مغربي "ريد وان" والملحن المغربي "نعمان بلعياشي" خلال حفل الافتتاح، وتود التوضيح أن ما حدث هو خطأ غير مقصود في الإعداد للحفل وتعرب عن أسفها لوقوعه ونتمنى عدم تكراره”.