/657209/تعليمات-من-كارتيرون-وعقد-جلسة-فنية-مع-لاعبي-الزمالك-قبل-انطلاق-التدريبات

حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، على عقد جلسة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق تدريب اليوم التي أقيمت على ملعب فندق الإقامة خلال المعسكر الحالي ببرج العرب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وخلال جلسة الفرنسي مع القلعة البيضاء شرح المدير الفني خلال الجلسة بعض الأمور الفنية والخططية لتطبيقها في التدريب، كما طالب اللاعبين بالتركيز لتحقيق الفوز في لقاء الجمعة وعدم الاعتماد على نتيجة لقاء الذهاب بين الفريقين.

ويستعد الزمالك للقاء توسكر الكيني في إياب دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر له في السابعة مساء يوم الجمعة المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب.

جدير بالذكر أن الزمالك فاز في لقاء الذهاب الذي أقيم باستاد نيايو الوطني بهدف دون رد، سجله المغربي أشرف بن شرقي.