/657210/الشوط-الأول-برشلونة-تتقدم-على-دينمو-كييف-بهدف-بيكيه-فيديو

انتهت احداث الشوط الأول بين برشلونة ودينمو كييف، بنتيجة هدف دون رد لصالح الفريق الكتلوني، في لقاء الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وسجل الدولي الإسباني بيكيه الهدف الأول والوحدي لفريقه في الشوط الأول، في الدقيقة الـ 36 من عمر المباراة، من خلال كرة عرضية رائعة من ألبا من خارج منطقة الجزاء لصالح برشلونة إلى بيكيه الذي قابلها بتسديدة رائعة بالقدم اليمنى داخل الشباك

دوري ابطال اوربا : برشلونة 1 - 0 كييف | هدف بيكيه



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https://t.co/uGG7C819qd — ليالي الابطال (@ggo_ll99) October 20, 2021

ويلتقي الفريقين اليوم في لقاء الجولة الثالثة والتي يبحث فييها الفريق الكتلوني من تحقيق الفوز والظفر بالثلاث نقاط، بعد الخسارة في الجولتين الأولى والثانية وتزيل المجموعة.

تشكيل برشلونة في المباراة:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

خط الدفاع: مينغويزا - بيكيه - لونغليه – البا.

خط الوسط: بوسكيتس - دي يونغ – جافي.

خط الهجوم: ديست - لوك دي يونغ - ممفيس ديباي.

برشلونة ودينامو كييف يلعبان ضمن المجموعة الخامسة التي تضم إلى جانبهما بايرن ميونخ الألماني، وبنفيكا البرتغالي.

برشلونة يطمح إلى الفوز من أجل إحياء آماله في التأهل إلى دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، بعدما افتتح الموسم بطريقة مخيبة للغاية، بالخسارة أمام بايرن ميونخ الألماني، وبنفيكا البرتغالي.​

تشكيل دينمو كييف في المباراة:

في حراسة المرمي : هيورهي بوششتشان.

خط الدفاع : إليا زبارني، توماز كيدزيورا، أوليكساندر سيروتا، فيتالي ميكولينكو.

خط الوسط : فيكتور تسيهانكوف، فيتالي بويالسكي،سيرهي سيدورتشوك، كارلوس دو بينا.

خط الهجوم : فلاديسلاف سوبرياها.

فيما يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: فيربيتش، شيبيليف، راميريز، أريتم شاباانوف، ليندنيف، أندرييفسكي، دينيس هارماش، كارافايف، فيتور سانتوس، تيمتشيك،دينيس بويو، إليا شكورين.

عقود لاعبي برشلونة

أعلن نادي برشلونة الإسباني عن تجديد عقد لاعب خط الوسط المهاجم، بيدري، لمدة خمسة سنوات والذي يمتد إلى عام 2026، بقيمة عقدشرط جزائي مليار يورو.

ويستهدف نادي برشلونة تجديد عقود نجومه الشباب وعلى رأسهم بيدري وأنسو فاتي وجافي، لتكوين فريق قوي في المستقبل، وخصوصا بعد رحيل الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، مجانا.