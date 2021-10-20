/657211/مرثا-محروس-عن-احتفالية-تخرج-القاضيات-الجدد-فى-مجلس-الدولة-أشعر-بالانتصار-والفخر
صرحت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين لحزب حماة الوطن ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن احتفالية تخرج القاضيات الجدد فى مجلس الدولة وقيامهم لأول مرة من نوعها بحلف اليمين الدستورية.
دوت الخليج
وقالت محروس في بيان لها اصدرته مساء اليوم:” أشعر كوني امرأة بالانتصار والفخر وأحب أن أوجه شكرا وتقديرا لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كونه كان داعم للمرأة فعليا وتبني فكرة مشاركة المرأة كحق من حقوقها الدستورية كونها محورا أساسيا في الدولة وأوضحت أن حرية المرأة كان دائما شعارا وحان الآن وضع بنود وتنفيذ مبادئ هذا الشعار”.
مرثا محروس عن احتفالية تخرج القاضيات الجدد فى مجلس الدولة :«أشعر بالانتصار والفخر»
وأكدت محروس أن مجلس الدولة بالتأكيد سيحدث به تغيير جذري وإيجابي لوجود القاضيات به وواثقة بأنهم علي قدر المسئولية وأشارت إلي أن هذا التدرج الطبيعي للمرأة العاملة التي أثبتت نجاحها بشكل ملحوظ في الكثير من المناصب كما أنه يعكس إستراتيجية مصر المخطط لها من قبل أجهزة الدولة من تمكين المرأة وغيرها من الإنجازات التي نشاهدها يوميا”.
واختتمت” هذه رسالة لكل امرأة لديها حلم وانتصارا لما تعرضت له من سقطات سابقة وأعتقد أننا الآن نبني بالفعل الجمهورية الجديدة”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مرثا محروس عن احتفالية تخرج القاضيات الجدد فى مجلس الدولة :«أشعر بالانتصار والفخر» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.