حقوق الانسان بمجلس النواب تعتمد خطة عملها فى ضوء الاستراتيجية الوطنية «صور»

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اعتمدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس التواب خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الثاني بالفصل التشريعي الثاني. حيث اكد النائب طارق رضوان رئيس اللجنة علي أن خطة العمل ترتكز بشكل رئيسي علي تعزيز تطبيق معايير حقوق الإنسان في ضوء الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ٢٠٢١-٢٠٢٦ تشريعيًا ورقابياً وكذلك التركيز على ضمان الاتساق بين جميع الأطراف المعنيه كضامن رئيسي امام الشعب لتنفيذ ما جاء في محاور الإستراتيجية.

دوت الخليج يرصد تفاصيل خطة عمل حقوق النواب بدور الانعقاد الثاني

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان

وأضاف النائب طارق رضوان، فى تصريح له أن اللجنة تعمل علي زيادة الوعي بأوضاع محددة لحقوق الإنسان في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والانخراط في متابعة وفتح قنوات تواصل مع لجان حقوق الإنسان إقليميًا ودوليًا من خلال عقد لقاءات ثنائية أو متعددة الأطراف وذلك من خلال تبادل الآراء والدراسات والتقارير والبعثات إلى البلدان وكذلك المنظمات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.

هذا ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على قانون "السلاب" تغليظ عقوبة التنمر ضد ذوي الإعاقة، ومشروع قانون مد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية والمقدم من النائب الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب و الرياضة، وإعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بمصر.

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، "وقوفا" على مشروع القانون المقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، بتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لتغليظ عقوبة التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، بعد مراجعة مجلس الدولة.