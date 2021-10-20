عبير صبري تتألق بإطلالة مبهجة على ريد كاربت مهرجان الجونة السينمائي

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دوت الخليج يستعرض إطلالة النجمة عبير صبري المبهجة بمهرجان الجونة السينمائي.

نشرت الإعلامية بوسي شلبي مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، استعرضت خلاله إطلالة عبير صبري الراقية.

عبير صبري تتألق على ريد كاربت مهرجان الجونة

ظهرت صبري على ريد كاربت مهرجان الجونة بفستان مبهج مزج بين اللونين البمبي والأصفر، وبصحية ون شولدر" وفتحة ساق جانبية طويلة، ومزود بحزام رفيع عند الخصر ووردة مزينة أحد الأكتاف، والذي زينته بقطع من المجوهرات الفاخرة.

مهرجان الجونة السينمائي

يشار أن مهرجان الجونة السينمائي ينطلق من يوم 14 من أكتوبر وحتى 22 من الشهر الجاري وتحمل هذه الدورة اسم "سينما من أجل الإنسانية" وهو الشعار الذي يعبر عن توجه المهرجان في هذه الدورة فلقد حرصوا على الاهتمام بشئون المرأة واللاجئين، كما تعاون المهرجان مع عدة مؤسسات على رأسهم اليونيسيف.

الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي

وشهد مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، حضور عدد كبير من نجوم ونجمات الوسط الفني. وعلى رأس هؤلاء النجوم، يسرا عضو اللجنة الاستشارية بالمهرجان، وليلى علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب.

كما حرص على الحضور كل من سيد رجب، هاني رمزي، أحمد رزق، علا رشدي، أحمد شاكر، بسنت شوقي، هنا شيحة، آسر ياسين، نور، باسل الخياط هدي الإتربي، يسرا اللوزي، هدي المفتي، ناهد السباعي، آدم الشرقاوي، علي الطيب، عمر الشناوي، مايان السيد.