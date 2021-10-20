/657218/إنهاء-الحظر-وعود-الحياة-لطبيعتها-فى-الكويت

يبدوا أن الأيام المقبلة ستكون مختلفة نسبيًا فى دولة الكويت، حيث أعلنت منذ قليل أنها ستعود تدريجيًا إلى الحياة الطبيعية الحذرة، ودخول المرحلة الخامسة والأخيرة من خطة العودة للحياة الطبيعية.

دوت الخليج

عودة الحياة لطبيعتها فى الكويت

وكانت الكويت قد فرضت خلال الشهور الماضية، التزامات صارمة بشأن تطبيق الاجراءات الاحترازية، والحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي.

ووفقًا لما صرح به الشيخ صباح خالد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتى، فقد أكد على أن الحكومة الكويتية تدخل المرحلة الخامسة والأخيرة، لعودة الحياة الطبيعية الحذرة خلال المرحلة المقبلة.

كما أشار إلى أن الجيش الأبيض كان ولا يزال خط الدفاع الأول فى مواجهة الأمراض والأوبئة على الوفاء بقسمهم والتفاني فى عملهم.

تصريحات رئيس مجلس الوزراء الكويتي بشأن عودة الحياة فى الدولة

وقال الصباح فى تصريح له:" نحن اليوم أمام مسؤولية جديدة عنوانها (الكويت بعد الجائحة)، بدأ الإعداد والاستعداد لها منذ أشهر، وبإذن الله ننهض جميعا فى الكويت ونحقق تطلعات أمير البلاد وولى عهده فى رفعة الكويت وشعبها".

وسبق أن أعلنت الكويت فى بداية انتشار فيروس كورونا المستجد، فرض حظر كلى علي البلاد كافة حرصًا على المواطنين تجنب الإصابة بكوفيد 19، كما جرى عزل عددًا من المناطق التى تفشى فيها الوباء فى وقت لاحق.