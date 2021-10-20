غتورى يشارك فى أعمال منتدى الجمارك الدولى لعام 2021 بموسكو

جدة - نرمين السيد - وأشارت مصلحة الجمارك، فى بيان لها اليوم، أن جلسات اللجنة المنعقدة فى موسكو، والتى تستمر لمدة 3 أيام، تهدف إلى تعزيز وتفعيل آفاق التعاون بين الإدارات الجمركية فى مصر وروسيا.





ومن المقرر أن يتم توقيع خطة للتعاون بين مصلحة الجمارك الفيدرالية الروسية الاتحادية ومصلحة الجمارك المصرية حول مكافحة المخالفات الجمركية للأعوام 2022 -2024.