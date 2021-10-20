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جدة - نرمين السيد - وأشارت مصلحة الجمارك، فى بيان لها اليوم، أن جلسات اللجنة المنعقدة فى موسكو، والتى تستمر لمدة 3 أيام، تهدف إلى تعزيز وتفعيل آفاق التعاون بين الإدارات الجمركية فى مصر وروسيا.
ومن المقرر أن يتم توقيع خطة للتعاون بين مصلحة الجمارك الفيدرالية الروسية الاتحادية ومصلحة الجمارك المصرية حول مكافحة المخالفات الجمركية للأعوام 2022 -2024.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غتورى يشارك فى أعمال منتدى الجمارك الدولى لعام 2021 بموسكو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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