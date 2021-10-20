”الزراعة”: بدء تنفيذ البنية التحتية لمسارات نقل المياه لأراضى الدلتا الجديدة

أكد نعيم مصيلحي، مستشار وزير الزراعة للتوسع الأفقي، أن مشروع الدلتا الجديدة مقام على مساحة 2.2 مليون فدان، ومستهدف زراعة مليون فدان، وتم الانتهاء من جميع دراسات الأراضي وتحديد الصالحة للزراعة.
وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة "DMC"، إنه تم تخصيص مساحات في الدلتا الجديدة كي يتم استخدامها لتنفيذ مشروعات تنموية متكاملة، وقد تم البدء في تنفيذ البنية التحتية لمسارات نقل المياه للأراضي الصالحة للزراعة في الدلتا الجديدة.
وأوضح أن من مميزات منطقة مشروع الدلتا الجديدة تواجده على محور روض الفرج الضبعة وارتباطها بالعديد من المحافظات والربط بالطرق المؤدية للموانئ البحرية والبرية.
وذكر أنه سيتم انشاء محطة معالجة مياه عملاقة تخدم مشروع الدلتا الجديدية وتسع لـ 7.5 مليون متر مكعب في اليوم من المياه.
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