/657206/وفاة-شخص-واصابة-10-أخرين-علي-طريق-الكريمات

شهد طريق الكريمات داخال مركز أفطيح ،اليوم الاربعاء، حادث تصادم «سيارة بتوروسيكل ينقل عمال» وفاة شخص وأصيب 10 آخرين وعلي الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المتوفى والمصابين إلى المستشفى.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل الحادث تصادم سيارة بتوروسيكل ينقل عمال وفاة شخص وأصيب 10 آخرين

تفاصيل الحادث

تعود تفاصيل الحادث عندما تلقت غرفة عمليات النجدة، إشارة بوقوع حادث مرورى بالطريق الصحراوى بنطاق مركز أطفيح، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع، واتضح اصطدام سيارة ميكروباص بتروسيكل يقل عمال، ونتج الحادث عن وفاة شخص وإصابة 10 آخرين ونقلوا إلى مستشفى أطفيح للعلاج، ورفعت أوناش المرور حطام الحادث بالكامل.

وفي سياق أخر أعترف المتهم بسرقة هاتف محمول أثناء تقديم بث مباشر من أعلى الطريق الدائرى، بشكل مفصل أمام النيابة العامة بشأن الواقعة.

دوت الخليج وقال لص البث المباشر، والذى يدعى «ع. م»، 20 عامًا، عاطل، إنه استولى على الهاتف عن طريق المغافلة والهروب، حيث كان بحوزته دراجة بخارية ماركة «بوكسر»، بدون لوحات معدنية، وأنه ترصد للضحية حتى سنحت له الفرصة، واستولى على الهاتف وفر هاربا، ولم يكن يعلم أن الهاتف بوضع التشغيل للبث المباشر، قائلا «مكنتش اعرف أنه طالع بث مباشر».

وبعرض المتهمان على نيابة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة أمرت بحبس «ع. م»، 20 عامًا، عاطل، مقيم كوم أشفين دائرة مركز شرطة قليوب، و«خ. ح»، 34 عامًا، تاجر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لسرقتهما هاتف محمول أثناء عمل بث مباشر أعلى الطريق الدائرى لتغطية وجود هزة أرضية شهدتها محافظات القاهرة الكبرى.

وبعد تقنين الإجراءات جرى استهدافه وأمكن ضبطه بمحل إقامته وكذا الدراجة النارية المستخدمة فـى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأرشد عن الهاتف المحمول المستولى عليه لدى (تاجر - مقيم بدائرة المركز)، أمكن ضبط الأخير وبحوزته الهاتف المستولى عليه واعترف بعلمه بأنه من متحصلات واقعة سرقة، فجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.