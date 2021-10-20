/657215/محمد-الشناوي-يحصل-على-حقنة-بلازما-ثانية-مساء-اليوم

يحصل محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي يحصل على الحقنة الثانية من البلازما مساء اليوم، وذلك ضمن برنامجه العلاجي والتأهيلي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان الشناوي قد خضع لجرعة أولى من حقن البلازما خلال الفترة الماضية التي تساعد في التئام التمزق العضلي الذي تعرض له اللاعب.

أشعة جديدة لمحمد الشناوي

خضع محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، لأشعة جديدة صباح اليوم الأربعاء، أثبتت تحسن حالته بعد إصابته بتمزق في العضلة الخلفية، والتي تعرض لها في مباراة المنتخب الأول امام ليبيا في لقاء الجولة الرابعة من دور المجموعات بتصفيات القارة الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، إن الأشعة التي أجراها الشناوي أثبتت التئام التمزق بنسبة تصل إلى ٦٠%، وهو أمر جيد يشير إلى تحسن حالة اللاعب.

وأوضح أبو عبلة أن الشناوي يقوم بتنفيذ برنامج استشفائي وتدريبات علاج طبيعي خلال الفترة الحالية حتى يتعافى تمامًا من الاصابة، تمهيدًا للعودة للمشاركة في التدريبات وفقًا للمدة الزمنية المحددة له من البداية.

وكان الشناوي قد تعرض لإصابة بتمزق في العضلة الخلفية أثناء مشاركته مع منتخب مصر في مباراة ليبيا الأخيرة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

تدريبات النادي الأهلي

واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمباراة الحرس الوطني المقرر إقامتها في السادسة مساء السبت على ملعب الأهلي we السلام، وذلك في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

وقبل انطلاق مران الأهلي عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين لشرح مواطن القوة والضعف في فريق الحرس الوطني بطل النيجر.

موعد مباراة الأهلي والحرس الوطني

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الحرس الوطني بطل النيجر في إياب دور الـ٣٢ لدوري أبطال إفريقيا والمحدد لها السادسة مساء السبت المقبل.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بتعادل الفريقين إيجابيا ١-١ في المباراة التي جمعت الفريقين السبت الماضي.

قائمة الأهلي بالنيجر أمام الحرس الوطني:

علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا، وحمدي فتحي ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف، وبدر بانون وأليو ديانج وعمرو السولية وعلي معلول، ومحمد محمود وأكرم توفيق، وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا.