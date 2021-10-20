/657216/كارتيرون-يركز-على-رفع-اللياقة-البدنية-للزمالك-قبل-لقاء-توسكر-ببرج-العرب

خصص الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، فقرة تدريبات بدنية للاعبي القلعة البيضاء خلال تدريب اليوم الذي أقيم على ملعب فندق الإقامة خلال المعسكر الحالي ببرج العرب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأدى اللاعبون تدريبات الجري حول الملعب تحت إشراف البرتغالي فيرناندو مدرب الأحمال، قبل خوض التدريبات الفنية.

تقسيمة قوية بتدريبات الزمالك

قام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بتقسيم لاعبي الفريق لثلاث مجموعات لخوض تدريبات فنية وتقسيمة بالكرة في منتصف الملعب خلال تدريب اليوم الذي أقيم على ملعب فندق الإقامة بمعسكر برج العرب.

وشهدت التقسيمة استمرار الفريق الفائز مع خروج الفريق الخاسر ومشاركة الفريق الثالث بدلا منه، وظهر لاعبو الفريق بمستوى جيد، واتسم الأداء بالندية والحماس من جميع اللاعبين.

باتريس كارتيرون

وحرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، على عقد جلسة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق تدريب اليوم التي أقيمت على ملعب فندق الإقامة خلال المعسكر الحالي ببرج العرب.

وخلال جلسة الفرنسي مع القلعة البيضاء شرح المدير الفني خلال الجلسة بعض الأمور الفنية والخططية لتطبيقها في التدريب، كما طالب اللاعبين بالتركيز لتحقيق الفوز في لقاء الجمعة وعدم الاعتماد على نتيجة لقاء الذهاب بين الفريقين.

موعد مباراة الزمالك وتوسكر

ويستعد الزمالك للقاء توسكر الكيني في إياب دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر له في السابعة مساء يوم الجمعة المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب.

جدير بالذكر أن الزمالك فاز في لقاء الذهاب الذي أقيم باستاد نيايو الوطني بهدف دون رد، سجله المغربي أشرف بن شرقي.

قائمة الزمالك أمام توسكر بالذهاب:

حراسة المرمى: محمد عواد، محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي، حازم إمام، محمود علاء، محمود الونش، عبد الله جمعة، محمد عبد الغني، محمد عبد الشافي، أحمد فتوح، حسام عبد المجيد.

خط الوسط: أحمد سيد زيزو، طارق حامد، محمد أشرف روقا، أشرف بن شرقي، إسلام جابر، إمام عاشور، محمود عبد العزيز، محمود شيكابالا، حمدي علاء، أيمن حفني، سيف فاروق جعفر، السيد محمد عبد الله.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري، يوسف إبراهيم أوباما.