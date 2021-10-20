دوت الخليج ينشر تقرير اللجنة المشتركة للشيوخ حول قانون الموارد الأحيائية 

/657219/تحيا-مصر-ينشر-تقرير-اللجنة-المشتركة-للشيوخ-حول-قانون-الموارد-الأحيائية

دوت الخليج

حيث تضمن تقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ أن القانون خطوة هامة فى مسيرة الوطن نحو الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية والحفاظ عليها وعدم استنزافها بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، كما أنه بمثابة حائط صد وطني مانع لاستيلاء الغير على موارد الدولة الأحيائية والجينية وأصولها الوراثية ومعارفها التقليدية دون مقابل وأداة هامة لكفالة حقوق مصر فى مواردها وما ينتج عنها من منافع نتيجة تطويرها واستخدامها من قبل الغير.

مشروع القانون سبق وأن تمت مناقشته فى مجلس النواب بالفصل التشريعى الأول وانتهت من مناقشته لجنة الطاقة وأعدت تقرير بشأنه إلا أنه مع انطلاق مجلس الشيوخ رؤي أن يتم إحالته له لمناقشته مرة أخرى قبل عرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب، فى ضوء التنسيق والتشاور بين غرفتى البرلمان، ومع المناقشة الحالية بمجلس الشيوخ سيتم إحالته مرة أخرى لمجلس النواب ويتم مناقشته وفق رؤية مجلس الشيوخ لجنة الطاقة ومن ثم إعداد تقرير أخر وعرضه على الجلسة العامة.