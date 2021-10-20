رسمياً.. تحديد موعد قرعة بطولة كأس العالم 2022

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كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن موعد إجراء قرعة كأس العالم قطر 2022، في بيان رسمي أصدره الاتحاد قبل قليل.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأوضح "فيفا" خلال بيانه أنه سيتم دراسة مشروع استضافة كأس العالم كل عامين بدلاً من كل 4 سنوات، وأن قرعة كأس العالم قطر 2022، ستعقد يوم 31 مارس 2022 في الدوحة، قطر.

بيان الاتحاد الدولي لكرة القدم:

صادق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على عقد قمة عالمية يوم الإثنين 20 ديسمبر 2021 عن طريق الفيديو كونفرنس من أجل مناقشة مستقبل كرة القدم بعد تلقي تحديث مفصل حول عملية التشاور الجارية حول هذا الموضوع.

وقال رئيس "فيفا" جياني إنفانتينو بعد الاجتماع الأخير لمجلس "فيفا" الذي عقد عبر الفيديو: "نحن بحاجة إلى التفكير في كيفية تطوير كرة القدم في المستقبل ولضمان أن تكون رياضتنا هادفة ومثيرة وقوية للأجيال القادمة في جميع أنحاء العالم".

تصريحات رئيس الاتحاد الدولي

وأضاف: "هذا ليس هو الحال بالضرورة اليوم، وبما أن تقاويم المباريات الدولية لم يتم تحديدها بعد 2023 و2024 لكرة القدم للسيدات والرجال على التوالي، فهذه لحظة حاسمة لضمان مزيد من التطوير لرياضتنا عبر جميع الاتحادات الأعضاء الـ 211 في فيفا، وفقًا للتكليف الصادر عن مؤتمر فيفا الأخير، يدرس فيفا جميع الآراء في عملية تشاور شاملة".

وأضاف رئيس "فيفا": "بصفتي الهيئة الحاكمة لكرة القدم في العالم، تقع على عاتق فيفا مسؤولية إثارة مثل هذا النقاش، وأنا أشعر بالتشجيع من التبادلات الصحية التي تم إجراؤها حتى الآن من جميع الجهات، يجب أن يكون صوت الجميع مسموعًا، ومن خلال عملية التشاور على وجه التحديد، اكتشفت أن العديد من أصحاب المصلحة لم تتح لهم الفرصة أبدًا لمناقشة هذا الموضوع بشكل صحيح".

وتابع: "عملية التشاور هذه تتناول ذلك، وسنواصل بهدف الوصول إلى توافق في الآراء مع الحلول التي تعمل لصالح الجميع، من خلال استضافة قمة عالمية في وقت لاحق من هذا العام، ستتاح لنا الآن الفرصة لتقديم خطة واحدة وتقديم ملاحظات إلى جميع الاتحادات الأعضاء في فيفا".

تأصيرات بطولة العالم كل عامين

بناءً على طلب الاتحادات الأعضاء في فيفا في مؤتمر فيفا الحادي والسبعين في مايو 2021 بإجراء دراسة جدوى لاستكشاف التأثير المحتمل لاستضافة كأس العالم للرجال وكأس العالم للسيدات كل عامين بدلاً من أربع سنوات، فإن فيفا أتم تنفيذ عملية تشاور شاملة تضم جميع أصحاب المصلحة.

وركزت هذه العملية على معالجة مشكلات جدول المباريات الدولية لكل من كرة القدم للسيدات والرجال، وتقديم مقترحات لبطولات الشباب العالمية، وضمان دعم جميع المقترحات لصحة اللاعب ورفاهيته.

سيوفر قرار مجلس فيفا الآن منبرًا للاتحادات الأعضاء الـ 211 في فيفا لمواصلة مناقشة المقترحات في الأسابيع المقبلة، بهدف التوصل إلى اتفاق حول هياكل منافسات الأندية والمنتخبات الوطنية ضمن رزنامة المباريات الدولية للسيدات والرجال.