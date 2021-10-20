/657222/كريستيانو-رونالدو-يقود-تشكيل-مانشستر-يونايتد-أمام-أتالانتا-بدوري-الأبطال
أعلن النروجي سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن تشكيل فريقه لمواجهة الفريق الإيطالي أتالانتافي لقاء الجولة الثالثة من منافسات دوري الأبطال.
ويرصد دوت الخليج التفاصيل:
ويأتي البرتغالي كريستيانو رونالدو في تشكيل فريقه الأساسي، بعد تألقة في المباراة السابقة مع فريقه بدوري الأبطال، ويسجل هدف الفوز في الدقائق الأخيرة.
تشكيل مانشستر يونايتد:
حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.
خط الدفاع: لينديلوف، هاري ماجواير، لوك شاو، وان بيساكا.
خط الوسط: فريد، برونو فرنانديز، مكتومناي.
خط الهجوم: راشفورد، كريستيانو رونالدو، جرينوود.
بدلاء مانشستر يونايتد أمام أتالانتا
هندرسون، تيليس، بايلي، دالوت، لينجارد، ماتا، ماتيتش، بوجبا، فان دي بيك، كافاني، إيلانجا، سانشو.
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