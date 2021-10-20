/657224/إدارة-مهرجان-سيمفونى-للفنون-تعلن-عن-تكريم-رواد-الدراما-القبطية-ايمانآ-بدور-الفن-المجتمعى

تعلن إدارة مهرجان سيمفونى للفنون فى نسخته الثانية عن تكريم رواد الدراما القبطية ايمانآ بدور المجتمعى الذى يقدمه الفن فى حياتنا.

دوت الخليج

وقالت نرمين ميشيل المستشار الاعلامى لمهرجان سيمفونى أن الفن هو أفضل الوسائل التى يعبر بها الفنان عن ما بداخلة من مشاعر فهو يترجم ما يحدث فى المجتمع من واقع فى بعض الأحيان ، ويروى من خلال قصص درامية عن تاريخ فى أحيان أخرى.

الأرتقاء بالدراما

وأشارت المستشارة الأعلامية أن الهدف من المهرجان هو الأرتقاء بالدراما بشكل عام و تكريم رواد الدراما القبطية بشكل خاص على إبراز أدورهم الجليلة ، فليس هناك شئ أروع من تكريم الفنان علي مجهودة المبذول.

وأضاقت نرمين ميشيل أنه سوف يقيم المهرجان علي مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعابسية الموافق الثلاثاء 32 / 11 / 2020 وذلك تحت رعاية الحبر الجليل الأنبا أباكيرأسقف الدول الأسكندنافية ، وبحضورعدد من الاساقفة والفنانين و أعضاء مجلس النواب والشيوخ