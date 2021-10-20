بعد بدلة فطوطة.. إطلالة رايا أبي راشد الحمراء تلاقي إعجاب الجمهور

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أطلت الإعلامية اللبنانية رايا أبي راشد، بإطلالة جذابة على الريد كاربت من فعاليات اليوم السابع لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة.

دوت الخليج يستعرض إطلالة الإعلامية رايا أبي راشد في سابع أيام مهرجان الجونة السينمائي.

رايا أبي راشد تخطف الأنظار بمهرجان الجونة

ظهرت رايا بفستان أحمر مثير على السجادة الحمراء، ميزه الكم الطويل، واعتمدت على تسريحة الشعر المنسدلة.

ومن الناحية الجمالية، اكتفت رايا أبي راشد بوضع مكياج هادئ أبرز جمالها مع بعض الاكسسورات البسيطة.

الجمهور يرضي على رايا أبي راشد بعد إطلالتها الحمراء

ومت ثم تداول أحد أفراد جمهور رايا أبي راشد، وعلق عليها: «أيوة كده.. هي دي رايا اللي نعرفها»، حيث أنها صارت أمس محط سخرية متابعيها بسبب إطلالتها ببدلة خضراء شبهها البعض ببدلة فطوطة.

على السجادة الحمراء يتألق النجوم والنجمات بإطلالات متنوعة وأنيقة وجذابة أو حتى مثيرة وغريبة خلال أيام المهرجان، وعادة ما تخطف الأنظار وتصبح محل وحديث رواد مواقع التواصل الاجتماع. وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة.

النجوم في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2021

ويشهد حفل افتتاح مهرجان الجونة حضور عدد كبير من نجوم الفن من مصر والعالم العربي وصناع السينما الأجانب من عدة دول.

ويمنح المهرجان جائزة «سينما من أجل الإنسانية» لفيلم يُعنى بالقضايا الإنسانية «نجمة الجونة، شهادة و20000 دولار أمريكي»، كما أن الأفلام الطويلة ذات الطابع الإنساني في جميع أقسام المهرجان مُرشحة لنيل هذه الجائزة.

إلغاء فيلم افتتاح مهرجان الجونة السينمائى في دورته الخامسة

هذا وقد قررت إدارة مهرجان الجونة السينمائي، إلغاء فيلم الافتتاح، وذلك لعدم التمييز بين الأفلام، في إشارة منهم إلى أن هذا النظام سيتم اتباعه في كل الدورات المقبلة.

السر وراء إلغاء فيلم افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

وأوضح أمير رمسيس، المدير الفنى للمهرجان، أن سبب الإلغاء هو تقديم ظروف عرض أفضل للفيلم بعيدا عن الأجواء الاحتفالية التى يشهدها حفل افتتاح المهرجان.

حريق مهرجان الجونة السينمائي الدولي

وكان نشب حريق الأربعاء الماضي، بقاعة بلازا، إحدى قاعات مهرجان الجونة، وتسبب ذلك في حدوث حالة كبيرة من الخوف والهلع لدى المشاركين في المهرجان، لذلك حرصت إدارة المهرجان على طمأنة جميع المشاركين بهذه الدورة.

مهرجان الجونة السينمائي الدولي

مهرجان الجونة السينمائي هو مهرجان سينمائي سنوي يعقد في مدينة الجونة، وقد تأسس المهرجان عام 2017.

مؤسسا المهرجان هما رجلا الأعمال الشقيقان نجيب وسميح ساويرس، المهتمان بالشأن الثقافي والفني المصري، تحت إدارة انتشال التميمي المدير العام للمهرجان.