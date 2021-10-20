السفير المصرى ببيروت يبحث مع رئيس النواب اللبنانى الأوضاع العامة فى البلاد

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقائهما اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة مجلس النواب اللبنانى بعين التينة فى العاصمة اللبنانية بيروت. كما تناول اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

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