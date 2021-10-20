بنجلاديش تعتزم إقامة أول سفارة أجنبية فى العاصمة الإدارية الجديدة

جدة - نرمين السيد - استضافت وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، وفدًا رسميًا من جمهورية بنجلاديش الشعبية، والذى يزور مصر لاستلام قطعة الأرض التى قامت بشرائها حكومة بنجلاديش لتأسيس مقر سفارة فى الحى الدبلوماسى بالعاصمة الإدارية الجديدة.





وقد استقبل السفير ياسر رضا، مساعد وزير الخارجية للشئون المالية والإدارية والديوان العام والعاصمة الإدارية الجديدة، الوفد الحكومى والذى ضم مُمثلين عن رئاسة الوزراء فى بنجلاديش ووزارات الخارجية والمالية والتخطيط والشئون الثقافية إلى جانب سفير بنجلاديش بالقاهرة "منيرول إسلام".

أعرب أعضاء الوفد عن تقديرهم للعلاقات الوثيقة التى تجمع بين مصر وبنجلاديش قيادةً وحكومةً وشعبًا، مؤكدين اعتزاز بلادهم بالصداقة الممتدة بين البلدين منذ نشأة جمهورية بنجلاديش وحتى الوقت الراهن، ومُعربين عن سعادتهم البالغة بأن تكون بنجلاديش أولى الدول التى تبدأ إجراءات إقامة أول سفارة أجنبية ومقر سكن السفير فى العاصمة الإدارية الجديدة.

كما أشاد أعضاء الوفد بما شاهدوه من إنجاز كبير خلال زيارتهم الميدانية للعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرين إلى تطلعهم لأن تكون سفارتهم فى مصر مركزًا لعلاقات بنجلاديش بدول المنطقة ومُنطلقاً نحو التعاون مع قارة إفريقيا فى مختلف المجالات.

من جانبه، رحب السفير ياسر رضا مساعد وزير الخارجية بالوفد الضيف، مُعربًا عن التقدير للخطوة التى اتخذتها حكومة بنجلاديش والتى تعكس عمق العلاقات بين البلدين، كما تعكس ما لدى مصر وبنجلاديش من إرادة سياسية لمزيد من تعزيز العلاقات ومنحها زخمًا كبيرًا فى مختلف المجالات.

وذكر السفير ياسر رضا، أن وزارة الخارجية ستواصل تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لسفارة بنجلاديش خلال المرحلة القادمة التى ستشهد بدء الأعمال الإنشائية لمقر السفارة ودار إقامة السفير، مؤكداً الاستعداد الكامل لتقديم نفس الدعم لكافة السفارات الأجنبية التى تتطلع لافتتاح مقارها فى العاصمة الإدارية الجديدة.