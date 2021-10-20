الودعاء يرثون الأرض.. البابا تواضروس يلقى عظته الأسبوعية بالمقر البابوى

جدة - نرمين السيد - ألقى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية عظته الأسبوعية فى اجتماع الأربعاء، مساء اليوم من المقر البابوى بالقاهرة، دون حضور شعبى بسبب الظروف الخاصة بفيروس كورونا.





وبثت العظة مباشرة عبر القنوات الفضائية المسيحية وقناة (C.O.C) التابعة للمركز الإعلامى للكنيسة على شبكة الإنترنت، والصفحة الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. وجاءت العظة تحت عنوان "أما الودعاء فيرثون الأرض، ويتلذذون فى كثرة السلامة" فى إطار سلسلة التأملات التى يقدمها قداسة البابا تواضروس الثانى من خلال مزمور 37، حيث تناول أهمية فضيلة الوداعة التى هى إحدى ثمار الروح القدس، وقدم عددا من النماذج من الكتاب المقدس وقديسى الكنيسة الذين تحلوا بالوداعة. وبدأ قداسة البابا تواضروس الثانى منذ الأول من شهر سبتمبر الماضى سلسلة جديدة من العظات فى اجتماع الأربعاء الأسبوعى، من خلال مزمور 37 تحت عنوان "دروس فى الحكمة"، ويعد موضوع "أما الودعاء فيرثون الأرض، ويتلذذون فى كثرة السلامة" الدرس الثامن من دروس هذه السلسلة.

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