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/657228/بعد-قليل-تنسيقية-شباب-الأحزاب-والسياسيين-تعلن-استراتيجيتها-الجديدة

08:57 م - الأربعاء 20 أكتوبر 2021

تعلن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعد قليل، الاستراتيجية العامة لعملها والتي تضمنت بعض الإجراءات الهيكلية والتنظيمية. ويأتي ذلك في إطار المراجعة الدورية لجودة مسارات العمل داخل التنسيقية، والعمل على تطوير الاستراتيجية العامة بما يتوافق مع مستويات النجاح التي حققتها بكثير من الجهد والتفاني.

دوت الخليج

بعد قليل.. تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تعلن استراتيجيتها الجديدة

فمع ما يحققه أعضاء التنسيقية من نواب المحافظين بالتعاون مع قياداتهم في المحافظة من نجاحات، وبعد إعلان حصاد أداء النواب الممثلين للتنسيقية في البرلمان بغرفتيه، خلال دور الانعقاد الأول، والانتشار الذي عبر حدود الدولة معبرًا عن سياسة بمفهوم جديد يمارسها شباب وطني متنوع التوجهات، والخلفيات، ومتطابق الهدف، والرؤية، وتدعم دور المؤسسات المصرية في صون مقدرات الوطن، وتعظيم فرص التنمية على اختلاف مجالاتها، تواصل التنسيقية ترتيب الأوراق وتنظيم الصفوف، بما يتماشى مع المرحلة، والرؤية، وتدعم دور المؤسسات المصرية في صون مقدرات الوطن، وتعظيم فرص التنمية على اختلاف مجالاتها، تواصل التنسيقية ترتيب الأوراق وتنظيم الصفوف، بما يتماشى مع المرحلة.