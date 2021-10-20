نشرة أخبار الفن: بشرى تتعرض لحادث سير.. حورية فرغلي تتعاقد على بطولة فيلم جديد وإليكم صور حفل زفاف البلوجر بطوط

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شهدت الساحة الفنية اليوم الأربعاء، العديد من الأنباء الهامة والأحداث الفنية المشوقة واللافتة للإنتباه، وفي هذا الإطار يستعرض دوت الخليج أحداث فنية في إنتظارك.

بشرى تتعرض لحادث سير مروع بالجونة

تعرضت الفنانة المصرية بشرى لحادث سير مفجع، إذا انقلبت سيارتها في إحدى طرق مدينة الجونة، ومن ثم تم نقلها على الفور إلى المشفى.

قالت إدارة مهرجان الجونة السينمائي، في بيان صحفي، إن الفنانة بشرى بخير، مؤكدةً أن الحادث الذي تعرضت له لم يكن مروعًا، مشيرة إلى أن بشرى تجري بعض الفحوصات الطبية للاطمئنان على حالتها الصحية.

حورية فرغلي تعود للسينما ببطولة فيلم جديد بعنوان «التجربة»

تعاقدت النجمة المصرية حورية فرغلي على بطولة فيلم سينمائي جديد يحمل اسم «التجربة»، وذلك بعد طول فترة غياب عن شاشات السينما بسبب أزمتها الصحية.

فيلم «التجربة» من إنتاج شركة بروماكس للإنتاج والتوزيع السينمائي لمالكها المنتج شادي صبرة، وإشراف عام محمد كامل، ومنتج فني محمد عادل، والعمل من قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان، وإخراج محمود سليم.

محمد رمضان يغادر الجونة لإحياء حفل جديد بدبي

غادر الفنان محمد رمضان مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، لإحياء حفل غنائي جديد بمدينة دبي بدولة الإمارات وذلك مساء يوم الغد الموافق 21 من شهر أكتوبر الجاري.

وشارك محمد رمضان فيديو له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، أثناء مغادرته مدينة الجونة، وسفره لدبي، لإحياء حفل غنائي هناك، وعلّق على الفيديو قائلًا: “مدينتي دبي، استعدوا لإحياء حفلة جديدة في ساحة برج خليفة، يوم 21 أكتوبر.. شكرًا للجونة أيضًا”.

إلهام شاهين تخطف الأضواء بإطلالتها الأنيقة في مهرجان الجونة بيومه السابع

تألقت النجمة الكبيرة إلهام شاهين بإطلالتها الفخمة على ريد كاربت مهرجان الجونة السينمائي في يومه السابع بدورته الخامسة، والتي تنطلق من يوم 14 وحتى يوم 22.

خطفت شاهين الأنظار بفستان من الألوات الترابية، واعتمدت تسريحة شعر مرفوع مع ميكاب هادئ أبرز جمالها وتناسب مع إطلالتها.

الصور الأولى من حفل زفاف البلوجر بطوط نصر

تحتفل، اليوم الأربعاء، البلوجر المصرية بطوط نصر بزواجها من لاعب كرة القدم بنادي الإسماعيلي أحمد وزة، والذي وقع بعد قصة حب طويلة دامت 9 سنوات.

نشر المصور الشهير «انتيكا» عدة صورة من الاستعدادات الأولى لحفل زفاف بطوط عبر خاصية استوري على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام».

ظهرت بطوط خلال الصور بفستان زفاف فخم من تصميم سامو هجرس أبرز جمالها وجعلها تبدو كالملكات في إطلالتهم.