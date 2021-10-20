النائب أحمد بدوى ضيف برنامج «تحت القبة»مع سيد موسى ..قوانين جديدة بشأن التواصل الإجتماعى«فيديو وصور»

/657231/النائب-أحمد-بدوى-ضيف-برنامج-تحت-القبةمع-سيد-موسى-قوانين-جديدة-بشأن-التواصل-الإجتماعىفيديو-وصور

دوت الخليج

برنامج «تحت القبة» يعرض عبر الصفحة الرسمية للنائب أشرف رشاد الشريف، ممثل الأغلبية بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن الأمين العام، حيث يقدم حلقة اليوم سيد موسى، وتتضمن اللقاء تفاصيل قوانين تعلن لأول مرة عن مواقع التواصل الاجتماعى، وحماية البيانات، وحل أزمة سقوط السيستم، والقضاء على النصب الالكترونى.

كما تحدث رئيس لجنة الاتصالات كيفيه التعامل مع بلاغات الانترنت، وسرقة الملفات، وآخر مستجدات التحول الرقمي، والكثير من الملفات التي تشغل بال رأي العام.

وكانت الحلقة السابقة مع النائبة نورا على، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب مع حمزة أحمد حيث تطرق الحديث إلى الوضع السياحى فى مصر وأجندة عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة، وقالت أنها تعمل بقطاع السياحة منذ أكثر من 40عامًا، وتنتمى له شكلا وموضوعًا، مشيرة إلى أن هذا القطاع يمثل أهمية كبيرة لأى دولة من دول العالم وخاصة بنواحيها الإقتصادية وإطارات الدخل القومى، بجانب تأثيره المباشر على قطاع كير من المواطنين وفى مصر يصل التأثير للملايين ويؤثر عليه بشكل مباشر.