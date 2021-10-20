/657232/كريم-فهمي-عن-مرضه-الموضوع-مكنش-صعب-أكتر-ما-كان-خضة

كشف الفنان كريم فهمي تفاصيل مرضه وكيفية تلقيه نبأ مرضه، مشيرا إلى أن الموضوع لم يكن صعب بقدر ما مثل خضة شديدة له عندما علم بأنه مصاب بجلطتين.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مرض أحمد فهمي

وقال كريم فهمي خلال برنامج سهرانين المذاع عبر قناة ON ويقمه الإعلامي أمير كرارة: “المضوع أكتر ماهو تعب فكان خضة ان حد يقولك عندك جلطين كان الخبر صعب جدا”.

وتابع كريم: “أنا رايح على رجلي مش فاهم فيه اي ولا رايح ليه، وماشي لقتهم بيقولولي مينفعش تقف إقعد على كرسي وأن مصمم بردو أنه لا فس اي أنا كويس مفييش حاجة”.

أول ظهور لكريم فهمي بعد مرضه

الجدير بالذكر أنه يعد الظهور الإعلامي الأول لكريم فهمي مع الفنان أمير كرارة ببرنامجه الشهير «سهرانين» الذي يذاع على فضائات ON، وذلك بعدما أفجع الجمهور والوسط الفني بنبأ مرضه المفاجئ.

وكان قد كشف فهمي عن الحلقة اذ نشر صورة له مع أمير كرارة، عبر خاصية “ستوري” بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، وعلق عليها مهنئا كرارة بيوم ميلاده: “باشا مصر كل سنة وانت طيب”، وتابع مشوقا الجمهور «استنونا في سهرانين قريبًا».

كريم فهمي يتعرض لوعكة صحية

الجدير بالذكر، ان الفنان كريم فهمي تعرض لأزمة صحية مفاجأة، نقل على إثرها لإحدى المستشفيات على الفور لخضوعة للإجراءات الطبية اللازمة، وذلك بعد أن أصيب بجلطتين على الرئة، اذ أعلنت مصممة الأزياء ندى أكرم تعرض الفنان كريم فهمي لأزمة صحية، حيث نشرت صورة له عبر خاصية «استوري» على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، ظهر خلالها وهو ملازمًا الفراش في حالة إعياء داخل إحدى المستشفيات.

وعلقت عليها داعية المولى عز وجل أن يمن عليه بالشفاء العاجل قائلة: "إن شاء الله تعدي على خير وتقوم بالسلامة يارب".

نجوم الفن يدعمون كريم فهمي

وحرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني على الدعاء بالشفاء العاجل للفنان كريم فهمي بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة، دخل على إثرها العناية المركزة بإحدى مستشفيات القاهرة.

فغرد المطرب المصري رامي جمال عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات الصغيرة «تويتر»: قائلًا: "أخويا الغالي كريم أنت قوي أنا عارف وأنا وكل اللي بيحبوك مستنين خبر خروجك بالسلامة، دعواتكم لكريم عشان محتاجها دلوقتي بمشكلة في الرئة قوية.. يارب منشوفش فيك وحش أبدًا".

وطالب الفنان يوسف الشريف جمهوره بالدعاء لفهمي من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلًا: "أرجو من حضراتكم الدعاء للفنان كريم فهمي بالشفاء العاجل، ربنا يشفيك يا كريم وترجع بالسلامة لبيتك وأسرتك وجمهورك"