/657233/قبل-لقاء-الأهلي-العرضيات-الهدف-الأول-في-تدريبات-الإسماعيلي

واصل فريق الإسماعيلي تدريباته اليومية ضمن برنامج الإعداد للقاء الأهلى نهاية أكتوبر الجارى، في الجولة الافتتاحية من النسخة الجديدة لمسابقة الدورى المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

بدأ المران بتدريبات بدنية قبل أن يتم تقسيم الفريق إلي مجموعات أعقبها تدريبات علي الاستحواذ والتسليم والتسلم تحت الضغط وفي المساحات الضيقة.

كما تم تخصيص جانب من المران علي الكرات العرضية والتسديد على المرمى وأدى حراس المرمى تدريبات قوية تحت إشراف مدربهم خالد عبد الله.

وحرص على أبو جريشة نجم وأيقونة النادى على عقد اجتماع مع عبد الرحمن مجدى جناح الفريق لتحفيزه على التألق مع الفريق في الموسم الجديد.

واختتم المران بتقسيمة تم إيقافها أكثر من مرة لمنح اللاعبين التعليمات الفنية وإصلاح الأخطاء.

علاء وحيد

أكد علاء وحيد، المتحدث الرسمي للنادي الإسماعيلي، أنه في حال عدم لعب الأهلي مباراة الدوري بملعب الإسماعيلية لن نوافق على لعب مباراة العودة بالقاهرة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "صدى البلد" من غير المعقول أن نواجه الأهلي على ستاد القاهرة حال عدم اللعب في ملعب الإسماعيلية، فهنا ليس هناك أي مبدأ لتكافؤ الفرص بين الفريقين".

وزاد: "في حال لعب مباراة الذهاب بملعب برج العرب بالإسكندرية، ستكون المعاملة بالمثل في نفس الملعب بمباراة الدور الثاني، وهذا الحق والعدل ".

وواصل: "لو جاءت بعثة النادي الأهلي والمسئولين إلى الإسماعيلية " هنشيلهم على دماغنا " وسيكون هناك استقبال أسطوري للفريق قبل مباراة الدوري ".

وأردف: "مباراة الأهلي والإسماعيلي لها طابع خاص، وتمنى إقامة اللقاء على ملعب الإسماعيلية وليس لنا حق التحدث مع الأمن لأن هذا مسئولية المسئولين عن بطولة الدوري ".

طلعت يوسف

أعلن النادي الإسماعيلي إصابة مدرب الفريق طلعت يوسف، وذلك قبل بداية الدوري المصري للموسم الجديد.

وأعلن النادي الإسماعيلي إصابة طلعت يوسف ، بفيروس كورونا، وذلك خلال المسحة الأخيرة ، التي أجراها الفريق، وتم عزل المدرب وفقا للبروتوكول الطبي المتبع في حالة الإصابة لفيروس كورونا .