/657234/الشوط-الأول-سولشاير-يعاين-الخسائر-وأتالانتا-تسجل-هدفين-بشباك-مانشستر-يونايتد

انتهت أحداث الشوط الأول بين مانشستر يونايتد الإنجليزي وفريق أتالانتا الإيطالي، بتقدم الفريق الإيطالي بهدفين دون رد، في لقاء الجولة الثالثة من منافسات دوري الأبطال.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويأتي البرتغالي كريستيانو رونالدو في تشكيل فريقه الأساسي، بعد تألقة في المباراة السابقة مع فريقه بدوري الأبطال، ويسجل هدف الفوز في الدقائق الأخيرة.

تشكيل مانشستر يونايتد:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: لينديلوف، هاري ماجواير، لوك شاو، وان بيساكا.

خط الوسط: فريد، برونو فرنانديز، مكتومناي.

خط الهجوم: راشفورد، كريستيانو رونالدو، جرينوود.

بدلاء مانشستر يونايتد أمام أتالانتا

هندرسون، تيليس، بايلي، دالوت، لينجارد، ماتا، ماتيتش، بوجبا، فان دي بيك، كافاني، إيلانجا، سانشو.

تشكيل أتالانتا أمام مانشستر يونايتد:

حراسة المرمى: خوان موسو.

خط الدفاع: مارتن دي رون - ميره ديميرال - لويس بالومينو.

خط الوسط: دافيدي زاباكوستا - تيون كومبنيرس - ماريو باساليتش - ريمو فيولر - يواكيم ميهالى.

خط الهجوم: لويس موريل - جوسيب إليسيتش.

ويحتل أتالانتا صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، ويأتي مانشستر يونايتد ثالثا برصيد 3 نقاط.

نتيجة مباراة مانشستر يونايتد وفياريال:

حقق فريق مانشستر يونايتد الفوز على الفريق الإسباني فياريال، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا، على ملعب أولد ترافورد معقل الشياطين الحمر.

وقلب مانشستر يونايتد تأخره في النتيجة أمام فياريال إلى الفوز بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت في ملعب أولد ترافورد اليوم الأربعاء في ثاني جولات دوري أبطال أوروبا.

اهداف مانشستر يونايتد في المباراة

افتتح باكو ألكاسير أهداف المباراة في الدقيقة 53 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وأدرك يونايتد التعادل عن طريق تسديدة رائعة للغاية من أليكس تيلليس من خارج منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع سجل رونالدو هدفا قاتلا ليخطف به الانتصار المثير ليونايتد.

بتلك النتيجة حصد يونايتد أول ثلاث نقاط له في البطولة ليحتل المركز الثالث في المجموعة بالتساوي مع يانج بويز لكن فارق المواجهات المباشرة صب في مصلحة الفريق السويسري.