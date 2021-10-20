صبحى يدشن مهرجان البحر الأحمر للفعاليات السياحية والأحداث الرياضية

جدة - نرمين السيد - دشن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مهرجان البحر الأحمر لفعاليات السياحة والأحداث الرياضية فى نسخته الأولى، خلال مؤتمر صحفى عقد اليوم بديوان عام الوزارة، بحضور لفيف من روؤساء بعض الشركات المسؤولة عن الفعاليات الرياضية.





وأكد الدكتور صبحى أن هناك تنسيقا وتعاونا بين وزارة الرياضة ووزارة السياحة والآثار، لترويج الفعاليات الرياضية وهو ما يتم من خلال إدارة السياحة الرياضية بالوزارة، وتعزيز قيمة السياحة الرياضية داخل المجتمع، والترويج للمناطق السياحية المختلفة التى تتميز بها مصر من خلال إقامة الفعاليات الرياضية بها، مشيرا إلى أن مصر نجحت فى افتتاح مدينة مصر الأولمبية بإقامة بطولة العالم للرماية والتى نالت إشادات دولية واسعة.

واختتم وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة لديها طموح لا ينتهى فى استضافة الأحداث الرياضية قائلا: "حدودنا فى السما لاستضافة الأحداث العالمية، الأمر الذى يتم من خلال تكثيف استضافة الأحداث بمنطقة البحر الأحمر والغردقة والجلالة أيضا، كما نسعى لإيجاد شراكات فى الأحداث الرياضية".

حضر اللقاء الدكتور أحمد الشيخ المدير التنفيذى بوزارة الشباب والرياضة، أحمد عبد الخالق مدير عام الإدارة العامة للسياحة الرياضية بالوزارة.

ومن المقرر أن يتضمن المهرجان 15 فاعلية، وفى النسخة القادمة 200 فعالية، حيث يتم توضيح تفاصيل كل فاعلية على حدة، وآليات المنافسة بها، وتوقيتات تنفيذها، وأعداد المنافسين المستهدف مشاركتهم ومنها رياضات المغامرة والسيارات والعاب التحمل، والماراثونات والسباحة المفتوحة، وباراموتور، وباراجليدنج، ودراجات هوائية وغيرها من المنافسات، ويتم تنفذ تلك الرياضات من خلال وزارة الشباب والرياضة وعدد من الجهات الرياضية المختلفة.

ومن المتوقع أن يشارك فى النسخة الحالية (10.000) مشارك ومشاركة، من 100 جنسية مختلفة، وفى النسخة القادمة العدد المستهدف (30.000)مشارك ومشاركة، ومن المتوقع ان تكون أعداد الحضور المشاهدين المتوقعين (60.000) مشجع، والمستهدف للنسخة القادمة (150.000) مشجع.