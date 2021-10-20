نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وسدادها في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي والسداد، نظرًا للدور الكبير للهاتف الأرضي في جميع المنازل المصرية الآن لارتباطه الوثيق بتوصيل خدمة الانترنت المنزلي، فإن سداد فاتورة التليفون الأرضي في مصر من الأمور الهامة حتى لا ينقطع الانترنت الذي لا يمكننا الاستغناء عنه كما أنه يجب سداد الفاتورة لعدم التعرض الغرامة المالية أو قطع الخدمة عن المنزل، لهذا نقدم لكم طرق الاستعلام عن فاتورة الأرضي وكيفية سدادها إلكترونيًا.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

وفرت شركة الاتصالات المصرية طرق مختلفة ومناسبة لجميع العملاء لكي تسهل عليهم الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، حتى يكون العميل على دراية تامة بقيمة الفاتورة المطلوبة وموعد انتهاء الفاتورة وموعد التجديد لأن الكثير منا يحاول طوال الوقت تجنب انقطاع خدمة الانترنت المنزلي لأنه تقوم عليه الكثير من الأشياء في يومنا.

وقد أتاحت شركة الاتصالات المصرية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي إلكترونيًا من موقعها الإلكتروني الرسمي كالتالي:

على العميل أن يتجه لموقع شركة الاتصالات المصرية الإلكتروني الرسمي.

تظهر صفحة تسجيل البيانات على المستعلم وضع كود المحافظة قبل كتابة رقم الهاتف الأرضي.

عندما تظهر الصفحة التالية عليه اختيار زر إظهار الفواتير ومن خلالها يمكنه الاطلاع على قيمة فاتورة التليفون الأرضي المطلوب سدادها.

أو يمكن من خلال تطبيق We الإلكتروني بعد تنزيله من متجر بلاي والتسجيل في التطبيق بواسطة رقم الهاتف الأرضي المراد الاستعلام عن فاتورته، وبعد الدخول إلى التطبيق يتم التعرف على تفاصيل الاستهلاك ومعرفة تفاصيل الفاتورة.

أو من خلال الاتصال على رقم 111 من أي رقم هاتف والاستماع للرسائل المسجلة لحين الوصول للخدمة المطلوبة وهي الاستعلام عن فاتورة الهاتف الأرضي.

طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي

بالإضافة لأنه تم توفير طرق سهلة من أجل سداد قيمة فاتورة التليفون الأرضي إلكترونيًا حتى تسهل على العملاء السداد لعدم وقف الخدمة وهي: