/657235/كريم-فهمي-بحب-المسرح-بس-إني-أمثل-عليه-موضوع-مرعب

تحدث الفنان كريم فهمي لأول مرة عن حبه الشديد للمسرح، مشيرا إلى أنه عرض عليه عدد كبير من الأعمال لتمثيلها لكنه لم يجدها مشجعا، واصفا التمثيل المسرحي بالمرعب.

دوت الخليج يرصد حقيقة عدم مشاركة كريم فهمي بالأعمال المسرحية

وقال فهمي خلال لقائه مع الفنان أمير كرارة خلال برنامجه “سهرانين” المعروض على قناة ON: “كنت بروح المسرح وأنا صغير كتير جدا، بس عمري عمري ماجربت أعمل مسرح، واتعرض عليا ومكنتش حاجة مشجعة”.

وتابع فهمي: “ أنا حاسس أن الموضوع مرعب وعايز جراءة، زي حمدي المرغني كدة ممكن يتصرف لو حصل حاجة، أنا مستحيل أعمل كدة”.

وأضاف مشيدا بعلي ربيع: “وعلي ربيع مش طبيعي يعني ممكن يقول حاجات ويألف حاجات على المسرح مش موجودة أصلا”.

كريم فهمي يكشف صعوبة مرضه

هذا وكشف كريم فهمي تفاصيل مرضه وكيفية تلقيه نبأ مرضه، مشيرا إلى أن الموضوع لم يكن صعب بقدر ما مثل خضة شديدة له عندما علم بأنه مصاب بجلطتين، فقال خلال برنامج سهرانين: “المضوع أكتر ماهو تعب فكان خضة ان حد يقولك عندك جلطين كان الخبر صعب جدا”.

وتابع كريم: “أنا رايح على رجلي مش فاهم فيه اي ولا رايح ليه، وماشي لقتهم بيقولولي مينفعش تقف إقعد على كرسي وأن مصمم بردو أنه لا فس اي أنا كويس مفييش حاجة”.

كريم فهمي يتعرض لوعكة صحية

الجدير بالذكر، ان الفنان كريم فهمي تعرض لأزمة صحية مفاجأة، نقل على إثرها لإحدى المستشفيات على الفور لخضوعة للإجراءات الطبية اللازمة، وذلك بعد أن أصيب بجلطتين على الرئة، اذ أعلنت مصممة الأزياء ندى أكرم تعرض الفنان كريم فهمي لأزمة صحية، حيث نشرت صورة له عبر خاصية «استوري» على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، ظهر خلالها وهو ملازمًا الفراش في حالة إعياء داخل إحدى المستشفيات.

وعلقت عليها داعية المولى عز وجل أن يمن عليه بالشفاء العاجل قائلة: "إن شاء الله تعدي على خير وتقوم بالسلامة يارب".