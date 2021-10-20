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/657236/النائب-أحمد-بدوى-يستعرض-ببرنامج-تحت-القبة-إنجازات-لجنة-الاتصالات-خلال-المرحلة-الماضية
استعرض النائب أحمد بدوى رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إنجازات ومهام اللجنة خلال الفترة الحالية.
دوت الخليج
مهام وإنجازات لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات
وقال النائب أحمد بدوي، رئيس اتصالات النواب:" إن قطاع التكنولوجيا أصبح من الأساسيات حيث أنه يخدم الكثير من القطاعات مثل المدارس والجامعات والمستشفيات، والعديد من المؤسسات، وكان من الضرورى ملازمة ذلك تشريعيًا.
وتابع رئيس اتصالات النواب، فى حديثه لبرنامج «تحت القبة» والذى يقدمه الإعلامي سيد موسى، حديثه قائلًا:" قدم عدد كبير من النواب طلبات إحاطة تخص دوائرهم وتسعى إلى تحسين الخدمات ورفع الجودة، وهو ما تم خلال الفترة الماضية، حيث عمل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على التدخل فى هذا الأمر.
النائب أحمد بدوي: اللجنة أوصت بإنشاء 500 مكتب بريد
وأكد بدوي أن اللجنة تتابع وبشكل مستمر التوصيات الصادرة من النواب، وتعمل على مراقبة تنفذها على أرض الواقع.
كما أشار إلى أن اللجنة وصت خلال الفترة الماضية بإنشاء حوالي 500 مكتب بريد، وهذا بالتنسيق مع القطاع التنفيذي.
وأوضح أن نواب مستقبل وطن سبق أن تقدموا بقانون للتجارة الإلكترونية وهو ما سيتم طرحة ومناقشته فى البرلمان، مضيفًا:" يعد من أهم القوانين المكملة للسوشيال ميديا، وتم مناقشته بوجود الحكومة، ومن المنتظر استكمال الأمر فيه خلال الأسابيع المقبلة.
وأكد النائب أحمد بدوي، على أن ملف التجارة الإلكتروني مهم جدًا، حيث أن يختص بالاستثمار فى تكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي يحتاج إلى وجود مناطق تكنولوجية، وهو الأمر الذي يلزم أن يتناسب معه وجود تشريع.
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