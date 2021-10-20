/657237/انطلاق-حفل-تكريم-الأهلي-لحسن-حمدي-وحسن-مصطفى-فيديو

انطلق حفل النادي الأهلي لتكريم حسن حمدي، رئيس النادي الأسبق، وحسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، منذ قليل بمعهد الموسيقى العربية، في حضور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومجلس إدارة النادي، ولفيف من السادة المدعوين.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، قد قرر منح حسن حمدي رئيس النادي الأسبق، "قلادة الأهلي الذهبية"، تقديرًا لحجم عطائه الكبير على مدى ما يزيد على خمسين عامًا قضاها في خدمة النادي في المناصب المختلفة؛ لاعبًا، ومديرًا للكرة، ومشرفًا على الفريق الأول لكرة القدم، وعضوًا بمجلس الإدارة وأمينًا للصندوق ووكيلًا للنادي، ونائبًا للرئيس، ثم رئيسًا للنادي في الفترة من 2002 حتى 2014.

كما قرر مجلس الإدارة منح حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد “قلادة الأهلي الذهبية” أيضًا؛ تقديرًا لعطائه الكبير للنادي الأهلي؛ لاعبًا ومدربًا للفريق الأول لكرة اليد، وما قدمه للرياضة المصرية والعالمية في العديد من المناصب المحلية والقارية، سواء رئيسًا للاتحاد المصري لكرة اليد، ثم أمينًا عامًّا للجنة الأولمبية المصرية، حتى تولى رئاسة الاتحاد الدولي لكرة اليد منذ عام 2000 ولمدة 6 دورات متتالية مستمرة حتى الآن.

مسحة طبية للأهلي

يخضع لاعبو النادي والجهاز الفني بالأهلي لمسحة طبية جديدة غدًا، قبل انطلاق المران الجماعي للفريق عصر الخميس.

وتأتي المسحة الطبية وفقًا للبروتوكول الطبي قبل خوض المباريات الرسمية، إلى حين وصول أي مستجدات في هذا الملف من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، خاصة بعد تلقي جميع اللاعبين والجهازين الفني والإداري لقاح كورونا.

فيما انتظم حسين الشحات، لاعب وسط النادي الأهلي في الخط الأمامي، في جزء كبير في تدريبات الفريق الجماعية اليوم، على أن ينتظم بشكل كامل اعتبارًا من غداً الخميس، ليؤكد جاهزيته وفقًا لرؤية الجهاز الفني لمباراة الحرس الوطني بطل النيجر في دوري أبطال إفريقيا بالقاهرة.

وأكد أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، إن حسين الشحات انتظم في جزء كبير من التدريبات الجماعية للفريق لليوم الثاني على التوالي بعد مشاركته في جزء من المران أمس الثلاثاء.

وأوضح أبو عبلة أن حسين الشحات أصبح جاهزًا للمشاركة في مباراة الحرس الوطني بطل النيجر، وفقًا لرؤية الجهاز الفني، حيث تعافى من إصابته بشد في العضلة الضامة وشارك في التدريبات الجماعية تدريجيًّا بشكل جيد دون شكوى طبية.

تدريبات الأهلي

واستأنف الفريق تدريباته عصر اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمباراة الحرس الوطني التي تقام السادسة مساء السبت على ملعب الأهلي وي السلام، وذلك في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

وقبل انطلاق مران الأهلي عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين لشرح نقاط القوة والضعف في فريق الحرس الوطني بطل النيجر.

موعد مباراة الأهلي والحرس الوطني

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الحرس الوطني بطل النيجر في إياب دور الـ٣٢ لدوري أبطال إفريقيا والمحدد لها السادسة مساء السبت المقبل.

وكانت مواجهة الذهاب في النيجر قد انتهت بتعادل الفريقين إيجابيًّا ١-١، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت الماضي.