/657238/الخطيب-يهدي-الموسيقار-عمر-خيرت-درع-وعلم-الأهلي-بحفل-تكريم-حسن-حمدي-ومصطفى
حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على تكريم الموسيقار عمر خيرت على هامش احتفالية النادي لتكريم الرمزين الكبيرين الكابتن حسن حمدي، رئيس النادي الأسبق، والدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد.
ويرصد دوت الخليج التفاصيل:
وقام الكابتن الخطيب بإهداء درع وعلم النادي إلى الموسيقار عمر خيرت، بعد انتهائه من عزف بعض المقطوعات الموسيقية.
حفل الأهلي لتكريم أسطورتي الأهلي
وانطلق الحفل منذ قليل بمعهد الموسيقى العربية، في حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومجلس إدارة النادي، ولفيف من السادة المدعوين.
وكان الموسيقار عمر خيرت قد وجه الشكر إلى مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، على دعوته للمشاركة في الاحتفالية. وقال الموسيقار الكبير إنه سعيد بدعوة نادي القرن للمشاركة في حفل تكريم القامتين الكبيرتين في عالم الرياضة.
حسن حمدي
وكان مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، قد قرر منح الكابتن حسن حمدي رئيس النادي الأسبق، "قلادة الأهلي الذهبية"، تقديرًا لحجم عطائه الكبير على مدى ما يزيد على خمسين عامًا قضاها في خدمة النادي في المناصب المختلفة؛ لاعبًا، ومديرًا للكرة، ومشرفًا على الفريق الأول لكرة القدم، وعضوًا بمجلس الإدارة وأمينًا للصندوق ووكيلًا للنادي، ونائبًا للرئيس، ثم رئيسًا للنادي في الفترة من 2002 حتى 2014.
حسن مصطفى
كما قرر مجلس الإدارة منح الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد "قلادة الأهلي الذهبية" أيضًا؛ تقديرًا لعطائه الكبير للنادي الأهلي؛ لاعبًا ومدربًا للفريق الأول لكرة اليد، وما قدمه للرياضة المصرية والعالمية في العديد من المناصب المحلية والقارية، سواء رئيسًا للاتحاد المصري لكرة اليد، ثم أمينًا عامًّا للجنة الأولمبية المصرية، حتى تولى رئاسة الاتحاد الدولي لكرة اليد منذ عام 2000 ولمدة 6 دورات متتالية مستمرة حتى الآن.
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