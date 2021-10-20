«كنت برمي الناس بالبيض»..أسرار في طفولة ريم مصطفى وكريم فهمي

/657239/كنت-برمي-الناس-بالبيضأسرار-في-طفولة-ريم-مصطفى-وكريم-فهمي

كشف كلا من الثنائي كريم فهمي والفنانة ريم مصطفى أسرار جديدة في طفولتهما وكيف عاشا طفولة مليئة بالشقاوة، وذلك أثناء حلولهما ضيوف على برنامج “سهرانين”، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة ON.

دوت الخليج يرصد لمحات من طفولتة ريم مصطفى وكريم فهمي

بدأت ريم مصطفى حديثها عن سر من طفولتها قائلة: “كنت قاعدة أنا وصحابي باليل مرة وكنا زهقانين وفي فيلا جنبنا في حمام سباحة قررنا نروحها خصوصا إن اصحابها مش موجودين وفعلا نطينا من على السور ليها، لكن بعديها خدت علقة حلوة”.

وأردفها كريم فهمي بالحديث، مشيرا إلى أنه هو وأخيه الفنان أحمد فهمي كانا يرمون الأشخاص في الشارع بأي شيء سواء كان بيضا أو مياه أو غيرها، فقال: “كنا سكنين في الدور الرابع ودي العلقة الوحيدة اللي خدناه من أبويا، كنا أذى جدا، كنا بنرمي أي حاجة على الناس بيض أو أي حاجة”.

ريم مصطفى: كنت بعمل قعدات صلح بين صحابي

وعادت ريم مطصفى للحديث مشيرا إلى أنها لم تكن مؤذية لهذا الحد اذ أنها كانت دائما ما تعقد جلسات للصلح بين أصحابها منذ أن كانت في عمر الطفولة، موضحة: “كنت بعمل قعدات صلح بس دلوقتي لا، كنت محبوبة في المدرسة وكانت شخصيتي قوية شوية فاللي عايز ياخد حقة كنت بجبهوله”.

كريم فهمي تفاصيل صعوبة مرضه

هذا وكشف كريم فهمي تفاصيل مرضه وكيفية تلقيه نبأ مرضه، مشيرا إلى أن الموضوع لم يكن صعب بقدر ما مثل خضة شديدة له عندما علم بأنه مصاب بجلطتين، فقال خلال برنامج سهرانين: “المضوع أكتر ماهو تعب فكان خضة ان حد يقولك عندك جلطين كان الخبر صعب جدا”.

وتابع كريم: “أنا رايح على رجلي مش فاهم فيه اي ولا رايح ليه، وماشي لقتهم بيقولولي مينفعش تقف إقعد على كرسي وأن مصمم بردو أنه لا فس اي أنا كويس مفييش حاجة”.

كريم فهمي يكشف سر ابتعاده عن المسرح

وقال فهمي خلال لقائه مع الفنان أمير كرارة خلال برنامجه “سهرانين” المعروض على قناة ON مؤكدا حبه الشديد للمسرح كاشفا عن أسباب ابتعاده عنه: “كنت بروح المسرح وأنا صغير كتير جدا، بس عمري عمري ماجربت أعمل مسرح، واتعرض عليا ومكنتش حاجة مشجعة”.

وتابع فهمي: “ أنا حاسس أن الموضوع مرعب وعايز جراءة، زي حمدي المرغني كدة ممكن يتصرف لو حصل حاجة، أنا مستحيل أعمل كدة”.

وأضاف مشيدا بعلي ربيع: “وعلي ربيع مش طبيعي يعني ممكن يقول حاجات ويألف حاجات على المسرح مش موجودة أصلا”.