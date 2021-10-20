النائب أحمد بدوي متحدثًا فى برنامج «تحت القبة» عن قانون التجارة الإلكترونية: يحمي المواطنين من النصب وينظم السوشيال ميديا

/657242/النائب-أحمد-بدوي-متحدثا-فى-برنامج-تحت-القبة-عن-قانون-التجارة-الإلكترونية-يحمي-المواطنين-من-النصب-وينظم-السوشيال-ميديا

تحدث النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، فى برنامج «تحت القبة» الذى يقدمه الإعلامي أحمد موسى، بشان الملفات الهامة المطرحة أمام اللجنة، والذى على رأسها قانون التجارة الإلكترونية.

دوت الخليج

النائب أحمد بدوي: قانون التجارة الإلكترونية ليس قاصرًا على جمع الضرائب

وأكد النائب أحمد بدوي، رئيس اتصالات النواب، على أن قانون التجارة الإلكترونية، ليس قاصرًا على جمع الضرائب، إنما يتعلق بحماية الأشخاص من أن ينالهم النصب الإلكتروني.

وأشار إلى أن لجنة الاتصالات بمجلس النواب، قامت بعمل لجنة لرصد ما يحدث من تجاوزات فى السوشيال ميديا، والذى وجدت العديد من الشركات الوهمية التى تقوم بالترويج لمنتجات غير معلومة المصدر، مثل الإعلان عن أدوية ومنتجات للتخسيس، مضيفًا:" بالتواصل مع وزارة الصحة أكدت أنها منتجات غير قابلة للاستخدام وتلك الكيانات وهمية ولم تحصل على ترخيص، ومن هنا جاء دافعنا لإصدار قانون فى هذا الشأن".

النائب أحمد بدوي: سيتم إنشاء 500 برج تقوية

وتابع النائب أحمد بدوي، رئيس اتصالات النواب، حديثه فى برنامج تحت القبة، قائلًا:" دائما يشكوا المواطنين من سقوط السيستم فى المصالح الحكومية وضعف الشبكات، وهو ما كان محل اهتمام اللجنة، وبالفعل تم التنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لحل هذا الأمر، ومن المقرر إنشاء 500 برج تقوية.