/657246/تنسيقية-شباب-الأحزاب-والسياسيين-ترحب-بآراء-الكتاب-والباحثين-للنشر-في-موقعها-الصحفي

قررت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، توسيع المشاركة عبر موقعها الصحفي، ليشمل إلى جانب أنشطة واهتمامات التنسيقية وآراء أعضائها، آراء المتخصصين من غير أعضاء التنسيقية.

حيث يتيح الفرصة لجميع الكتاب والباحثين من داخل مصر وخارجها، نشر أفكارهم وآرائهم عبر الموقع الصحفي للتنسيقية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الاستراتيجية العامة لعملها والتي تضمنت بعض الإجراءات الهيكلية والتنظيمية.

هذا واستحدثت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لجنة جديدة مختصة بالحوار السياسي.

دوت الخليج

وتتركز مهام اللجنة في إعداد الحوار في الموضوعات المتعلقة بقضايا المجتمع التي تشغل الرأي العام أو التي تعبر عن هموم ومشاكل المواطنين واحتياجاتهم، أو تناقش الظواهر الطارئة على الشارع المصري.

ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الاستراتيجية العامة لعملها والتي تضمنت بعض الإجراءات الهيكلية والتنظيمية.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تستحدث لجنة للحوار السياسي

ويأتي ذلك في إطار المراجعة الدورية لجودة مسارات العمل داخل التنسيقية، والعمل على تطوير الاستراتيجية العامة بما يتوافق مع مستويات النجاح التي حققناها معا بكثير من الجهد والتفان ومع ما يحققه أعضاء التنسيقية من نواب المحافظين بالتعاون مع قياداتهم في المحافظة من نجاحات، وبعد إعلان حصاد أداء النواب الممثلين للتنسيقية في البرلمان بغرفتيه، خلال دور الانعقاد الأول، والانتشار الذي عبر حدود الدولة معبرًا عن سياسة بمفهوم جديد يمارسها شباب وطني متنوع التوجهات والخلفيات ومتطابق الهدف والرؤية التي تحمل الخير لوطننا وتدعم دور المؤسسات المصرية في صون مقدرات الوطن وتعظيم فرص التنمية على اختلاف مجالاتها، كان لزاما علينا أن نواصل ترتيب الأوراق وتنظيم الصفوف، بما يتماشى مع المرحلة