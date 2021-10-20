«عملت حادثة بالموتوسيكل واتقسم نصين»..كريم فهمي يكشف أصعب مشاهده بمسلسل «أمر واقع»

/657247/عملت-حادثة-بالموتوسيكل-واتقسم-نصينكريم-فهمي-يكشف-أصعب-مشاهده-بمسلسل-أمر-واقع

تسبب مسلسل «أمر واقع» الذي خاض بطولته الفنان كريم فهمي والفنانة ريم مصطفى لأزمات صحية ونفسيا للثنائي كشفا عنها للمرة الأولى خلال برنامج “سهرانين” الذي يقدمه الفنان أمير كراة على قناة ON.

دوت الخليج يرصد صعوبات كريم فهمي وريم مصطفى مع مسلسل أمر واقع

وقال كريم فهمي للفنان أمير كرارة خلال البرنامج أنه تعرض لحادث مريع أنثاء تصوير إحدى مشاهده بمسلسل «أمر واقع» مردفا: “أنا بركب موتوسيكلات بس مش زي العربيات، المخرج قالي هتعدي من الكاميرا بس وتنط، قولتله أنا لابس خوذه يعني مش هبان ممكن أقلعها أو نجيب دوبلير،لكنه موافق”.

وتابع كريم حديثه: “أول مرة عديت، المخرج قالي عيده تاني فسخنت جدا ومشيت على 140 جيت أهدي، الموتوسيكل طار بيا، روحت المستشفى وكان في كسر وشرخ وحاجات كتير حصلتلي بس الحمدلله حصل خير”.

ريم مصطفى تتدخل في حالة سيئة بسبب مسلسل أمر واقع

ومن جانبه، روت ريم مصطفى معاناتها مع مسلسل “أمر واقع”، فقالت خلال برنامج أمير كرارة: “ “المسلسل كان صعب، فبروح أعيط من أول ما أوصل الإستديو لحد ما برجع البيت، وكانو أكتر أكتر مسلسلين اتعالجت بعدهم نفسيا أمر واقع والطبال”.

كما كشف كريم فهمي سر ابتعاده عن التمثيل المسرحي مشرا إلة صعوبة أداء العمل المسرحي بشكل عام فقال: ““كنت بروح المسرح وأنا صغير كتير جدا، بس عمري عمري ماجربت أعمل مسرح، واتعرض عليا ومكنتش حاجة مشجعة”.

وتابع فهمي: “ أنا حاسس أن الموضوع مرعب وعايز جراءة، زي حمدي المرغني كدة ممكن يتصرف لو حصل حاجة، أنا مستحيل أعمل كدة”.

كريم فهمي يكشف تفاصيل صعوبة مرضه

هذا وكشف كريم فهمي تفاصيل مرضه وكيفية تلقيه نبأ مرضه، مشيرا إلى أن الموضوع لم يكن صعب بقدر ما مثل خضة شديدة له عندما علم بأنه مصاب بجلطتين، فقال خلال برنامج سهرانين: “المضوع أكتر ماهو تعب فكان خضة ان حد يقولك عندك جلطين كان الخبر صعب جدا”.

وتابع كريم: “أنا رايح على رجلي مش فاهم فيه اي ولا رايح ليه، وماشي لقتهم بيقولولي مينفعش تقف إقعد على كرسي وأن مصمم بردو أنه لا في اي أنا كويس مفييش حاجة”.