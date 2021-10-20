/657248/توسيع-اختصاصات-لجنة-التنظيم-بتنسيقية-شباب-الأحزاب-والسياسيين

قررت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، توسيع اختصاصات لجنة التنظيم على النحو التالي:

دوت الخليج • تنظيم اللقاءات الداخلية والمحاضرات والتدريبات. • تنظيم مختلف الفاعليات والمؤتمرات والصالونات وكتابة التوصيات المنبثقة عنها. • حصر المناسبات الاجتماعية المختلفة للأعضاء وتنظيم مشاركة التنسيقية . ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الاستراتيجية العامة لعملها والتي تضمنت بعض الإجراءات الهيكلية والتنظيمية

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