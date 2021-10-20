جدة - نرمين السيد - وننشر فى هذا اليوم العظيم السيرة الذاتية للفريق أحمد خالد حسن سعيد قائد القوات البحرية. البيانات الشخصية: الرتبة: فريق الاسم: أحمد خالد حسن سعيد أحمد سعيد تاريخ الميلاد: 1/1/1958 تاريخ التعيين بالقوات البحرية برتبة الملازم بحرى: 16/6/1978 تاريخ الترقى لرتبة الفريق: 27/4/2017 الحالة الاجتماعية: متزوج وله (ولد وبنت) الدراسات العسكرية: بكالوريوس الدراسات البحرية عام 1978 فرقة الغطس الأولية عام 1981 دورة اللغة الإنجليزية التخصصية عام 1982 أمضى امتحان شهادة ربان أعالى البحار دورة فبراير 1985 فرقة شؤون إدارية حتمية عام 1986 الفرقة الراقية تنفيذيين عام 1991 دورة أركان حرب تخصص بحرى عام 1993 أمضى بنجاح اختبار تولى قيادة وحدة بحرية عائمة بأعالى البحار عام 1993 دورة المنظمة البحرية الدولية (IMO) عام 1999 دورة الاستراتيجية الإفريقية عام 2001 دورة حرب عليا عام 2004 دورة تأهيل إعلامى للقادة عام 2012 الدورة العليا لكبار القادة عام 2013 الوظائف الرئاسية والقيادية: قائد القرويطة (السويس) قائد المدمرة (رشيد) قائد الفرقاطة (توشكى) رئيسًا لأركان لواء المدمرات قائدًا للواء الأول لنشات قائدًا للواء المدمرات رئيسًا لأركان قاعدة الإسكندرية البحرية قائدًا لقاعدة مطروح البحرية قائدًا لقاعدة البحر الأحمر البحرية قائدًا لقاعدة الإسكندرية البحرية مساعدًا لرئيس أركان حرب القوات المسلحة رئيسًا لشعبة العمليات البحرية رئيسًا لأركان القوات البحرية قائدًا للقوات البحرية اعتباراً من 17/12/2016 الأوسمة والأنواط: نوط الواجب العسكرى من الطبقة الثانية (4) أنواط الواجب العسكرى من الطبقة الثالثة نوط التدريب نوط الخدمة الممتازة ميدالية 25 إبريل ميدالية القوات البحرية ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة ميدالية اليوبيل الفضى لنصر أكتوبر ميدالية اليوبيل الذهبى لثورة يوليو ميدالية تحرير سيناء ميدالية اليوبيل الفضى لتحرير سيناء ميدالية 25 يناير ميدالية 30 يونيو عام 2013 ميدالية اليوبيل الفضى ليوم القوات البحرية ميدالية اليوبيل الذهبى ليوم القوات البحرية

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